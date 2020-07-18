御龍山屋苑解構 置業家居 2020/07/18 分享： 景觀：前臨馬場河景 後排享遠山景 御龍山周邊無建築物阻擋，戶戶有景，大致可分為前後排景觀，兩者均可享開揚景。前排向東南、東及東北的單位，低層可俯瞰屋苑會所及泳池景，中層則望馬場、城門河景及樓景，更可遠眺 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十一） 相關文章 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 最新專欄文章 更多 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 2020/07/04 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 2020/07/04 海璇第2B期 最快第三季推 御龍山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入