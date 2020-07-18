景觀：前臨馬場河景 後排享遠山景

御龍山周邊無建築物阻擋，戶戶有景，大致可分為前後排景觀，兩者均可享開揚景。前排向東南、東及東北的單位，低層可俯瞰屋苑會所及泳池景，中層則望馬場、城門河景及樓景，更可遠眺

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