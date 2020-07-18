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御龍山屋苑解構

置業家居 2020/07/18

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景觀：前臨馬場河景 後排享遠山景

御龍山周邊無建築物阻擋，戶戶有景，大致可分為前後排景觀，兩者均可享開揚景。前排向東南、東及東北的單位，低層可俯瞰屋苑會所及泳池景，中層則望馬場、城門河景及樓景，更可遠眺

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十一）

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