御龍山屋則大觀園 置業家居 2020/07/18 分享： 御龍山由10座物業組成，提供1,375伙，標準單位實用面積由495至1,862平方呎，屋苑2房單位實用面積495至565平方呎。當中3房單位佔近六成，實用面積689至1,026平方呎，4房大戶則佔總供 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十一） 相關文章 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 最新專欄文章 更多 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 2020/07/04 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 2020/07/04 海璇第2B期 最快第三季推 御龍山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入