坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房

【同區新盤供應】中洲置業首個在港推出的新盤，位於沙田火炭坳背灣街1號，設有4幢住宅大樓，並設有住客會所及購物商場，戶型以1至3房為主，並有少量特色單位。項目正待批預售樓花同意書，計劃於今年內推出。項目

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