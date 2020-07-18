坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 置業家居 2020/07/18 分享： 【同區新盤供應】中洲置業首個在港推出的新盤，位於沙田火炭坳背灣街1號，設有4幢住宅大樓，並設有住客會所及購物商場，戶型以1至3房為主，並有少量特色單位。項目正待批預售樓花同意書，計劃於今年內推出。項目 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十一） 相關文章 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 最新專欄文章 更多 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 今日 御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 2020/07/04 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 2020/07/04 海璇第2B期 最快第三季推 御龍山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入