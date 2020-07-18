御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起

神魔之塔創辦人早前耗資逾$8,000萬購入一個御龍山頂層的特色單位，屋苑樓齡約11年，主打大單位，可以滿足換樓需求，現時放盤有約130個，2房單位最平$940萬起。

樓齡約11年的御龍山坐落火炭樂景街

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