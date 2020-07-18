御龍山比鄰港鐵交通便 3房供應多 叫價$1,150萬起 置業家居 2020/07/18 分享： 神魔之塔創辦人早前耗資逾$8,000萬購入一個御龍山頂層的特色單位，屋苑樓齡約11年，主打大單位，可以滿足換樓需求，現時放盤有約130個，2房單位最平$940萬起。 樓齡約11年的御龍山坐落火炭樂景街 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十一） 相關文章 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 最新專欄文章 更多 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 今日 坳背灣街1號 自設商場 主攻1房至3房 御龍山屋則大觀園 今日 御龍山屋則大觀園 御龍山屋苑解構 今日 御龍山屋苑解構 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 2020/07/04 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 2020/07/04 海璇第2B期 最快第三季推 御龍山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入