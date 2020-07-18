One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 置業家居 2020/07/18 分享： 疫情令全球經濟活動停擺，雖然新加坡亦因新冠肺炎疫情已「半休市」近兩個月，但已於上月初逐步恢復經濟活動。新加坡新盤One Pearl Bank早前在港首度銷售，推售30伙，樓價由新幣106萬起，折合港幣 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 2020/07/11 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 2020/07/04 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 2020/06/27 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 2020/06/20 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 2020/06/13 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入