One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起

疫情令全球經濟活動停擺，雖然新加坡亦因新冠肺炎疫情已「半休市」近兩個月，但已於上月初逐步恢復經濟活動。新加坡新盤One Pearl Bank早前在港首度銷售，推售30伙，樓價由新幣106萬起，折合港幣

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