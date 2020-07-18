  • 29°C
香港時間 : 2020718日 (六) 03:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

泰國一周兩宗新冠肺炎確診 擬再收緊入境措施

副刊版 2020/07/18

分享：

早前曾計劃放寬邊境的泰國，日前因有兩名獲豁免隔離的入境人士確診新冠肺炎，政府決定再次收緊入境隔離措施，所有外國旅客入境需逐個審核，外交官員的家人進入泰國亦需要強制進行14日隔離。

泰國曾超過50天沒有新

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住
2020/07/14
打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住
疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業
2020/07/11
疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業
捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事
2020/07/10
捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事
四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房
2020/07/07
四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房
香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場
2020/07/06
香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場
出入境資訊 出入境管制 泰國 曼谷 新冠肺炎疫情

上一篇文章

屯門追尋《幻愛》電影場景 打卡位拍出日系小清新

下一篇文章

陪月公司每月營業額60萬 90後老闆：要成功便要有愛心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩
重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩
國情知聞 - 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費
「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費