泰國一周兩宗新冠肺炎確診 擬再收緊入境措施 副刊版 2020/07/18 分享： 早前曾計劃放寬邊境的泰國，日前因有兩名獲豁免隔離的入境人士確診新冠肺炎，政府決定再次收緊入境隔離措施，所有外國旅客入境需逐個審核，外交官員的家人進入泰國亦需要強制進行14日隔離。 泰國曾超過50天沒有新 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住 2020/07/14 打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 2020/07/11 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 2020/07/10 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 2020/07/07 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 2020/07/06 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 出入境資訊 出入境管制 泰國 曼谷 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入