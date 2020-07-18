泰國一周兩宗新冠肺炎確診 擬再收緊入境措施

早前曾計劃放寬邊境的泰國，日前因有兩名獲豁免隔離的入境人士確診新冠肺炎，政府決定再次收緊入境隔離措施，所有外國旅客入境需逐個審核，外交官員的家人進入泰國亦需要強制進行14日隔離。

泰國曾超過50天沒有新

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