人人寬頻上網 疫下美國做到嗎？

2019冠狀病毒病揭示了美國寬頻互聯網基礎設施的優勢和弱點。

從積極的方面來看，網絡供應不僅挺得住電子商務、遠程保健和通訊需求的顯著增長，而且還進行了擴充。

企業紛安排遠程工作 增效率

由於在地避疫措施和保持社交距離的法規減少了人們正常獲得教育和醫療服務的機會，數千萬人在一定程度上，只能通過互聯網遠程連結，來彌補這缺失。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）前主任道格拉斯．霍爾茨—埃金（Douglas Holtz-Eakin）的觀點很有說服力，他表示，通過競爭和創新，美國的政府監管政策，讓科技行業的增長成為可能。電腦運算能力在過去的15年中增長了100倍。今天的美國擁有比歐洲更多的高速寬頻，且避免了許多不必要的限制，令私營部門的積極性受窒礙。因此，現在有9成美國成年人使用互聯網，25%的公司使用物聯網。

此外，麥肯錫公司（McKinsey & Company）預計，到2023年，全球聯網設備的數量將增加到430億。我們可以有把握地說，只要我們避免監管逆轉，互聯網的使用量就會繼續增長。在最近對冠狀病毒大流行期間美國人的「遠程工作」的調查中，五分之三的受訪者表示，他們更願意繼續保持遠程辦公。同樣，20%的企業首席財務官已經開始計劃：未來至少有20%的公司員工會進行「遠程辦公」。

遠程辦公有很多好處。在家工作效率更高，並可讓工作表現提高約13%。更好的是，隨着創新技術的普及，還有更大的改進空間，以減少離職和曠工，並促進協作、社會互動和其他形式的參與，以提高士氣。

例如，Zoom上的「休息會議」（Break-off sessions）或「側邊」會議（sidebar meeting）已經可用以幫助管理層了解員工，做出更合理的組織選擇，或者防止遠程辦公影響員工仕途。

數碼鴻溝 18%學生缺可靠網絡

但2019冠狀病毒病也暴露了現有互聯網基礎設施的根本弱點。最重要的問題之一是不平等的獲取——即「數碼鴻溝」。哈佛大學（Harvard University）經濟學家Raj Chetty研究了Zearn在綫數學課程的數據，發現今年春季的在綫教育中，收入最低的四分之一家庭的學習率下降了60%，而收入最高四分之一家庭的學習率僅下降了20%。此外，高達18%的美國學生在家中缺乏可靠的互聯網接入，而年收入低於3萬美元的家庭中，更只有56%能寬頻上網。

此外，疾病大流行向我們說明，確保那些缺乏網絡連結的人能上網非常重要，甚至可能比為道路和橋樑提供補貼更重要。幸運的是，我們顯然有機會改進我們的互聯網硬件和軟件系統，其中一些只要增加基礎設施支出就可以做到。

緊急寬頻連接基金 資助擴覆蓋

例如，最近提交的「一次過挖掘」（Dig Once）立法，將通過要求「所有受到聯邦資助的道路在建造過程中，必須安裝寬頻管道（用於存放光纖通訊電纜的塑料管道）」來加快互聯網的部署。「在美國眾議院，加州民主黨議員Anna Eshoo和西弗吉尼亞州共和黨議員David McKinley聯手提出2020年「全國一次過挖掘」法案（Nationwide Dig Once Act of 2020），將要求國家就高速公路建設項目的事情通知寬頻供應商，這樣他們可以協調安裝額外的寬頻。

另一個合適的做法，是按照最近提出的《衞生和經濟復甦綜合應急解決方案法》的目標，提供更直接的資金，以改善互聯網連結。根據該法案的第二和第三條款，將設立一個緊急寬頻連接基金，以多種方式擴大網絡覆蓋，如公司每向低收入家庭或中小學生提供一部可上網的電腦，就可獲得最多100美元的資助。

數碼鴻溝引發了一個經典的定價問題，有時稱之為價格歧視。為了解決這個問題，我們需要區分哪些人是「價格彈性高」消費者，哪些人是價格彈性低消費者，也就是區分願意「在沒有補貼的情況下購買互聯網服務的人」，和那些「不願意購買」的人。這種區別可以根據地點、時間、收入，或者通過向有孩子的家庭提供較低的價格（假設這些家庭通常是「價格彈性高」的消費者）來進行。

網絡成必需品 須供予低收入者

但增加低收入家庭的寬頻使用不僅需要鼓勵私人開發和增加補貼。通常，無法上網的人不願改變這一事實。皮尤研究中心（Pew Research Center）2013年的一項調查便顯示，34%的綫下受訪者表示，他們不是互聯網用戶，因為他們對這項服務不感興趣，而只有19%的人認為是成本問題。我們需要更廣泛地解釋寬頻的優勢，以教育那些無法上網的人。

在過去幾個月裏，2019冠狀病毒病大流行不僅突出了寬帶的好處，而且突出了向每個人提供網絡服務的必要。因此，任何新的立法，無論是聯邦還是地方，都應該把重點放在創造更多的激勵措施和提供額外的財政支持，以將寬頻提供給那些得不到充分服務的人。網絡連結不再是奢侈品，而是必需品。

（作者John B. Taylor為《全球金融勇士和選擇經濟自由》（Global Financial Warriors and Choose Economic Freedom）一書作者（與George P. Schultz合著）。

▲ 今年春季的在綫教育中，低收入家庭學習率下降了60%，高收入家庭學習率僅下降20%。（法新社資料圖片）