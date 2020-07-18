北斗衛星夥5G 雙劍合璧拓商機

國家發展和改革委員會（簡稱「發改委」）於今年4月確定中國「新基建」計劃（簡稱「計劃」）發展的範圍，包括信息、融合、創新三大基建設施。

力推5G 大頻寬低延遲大連結

在「信息」基建設施方面，中國近年積極推動通訊科技發展，成績全球有目共睹。例如，跨國巨擘華為在5G通訊技術的研發獨當一面，公司擁有最多5G專利，亦是國際5G標準組織的服務及系統工作組之主席。

5G所具備的三個主要特徵，分別為大頻寬、低延遲、大連結，有效促進不少大規模、多元化的創新建設項目，例如各省市的智慧城市建設。再者，隨着5G技術全球日益普及，中興通訊與中國聯通於今年5月簽署合作協議共同研發6G關鍵技術及開拓6G市場，表1顯示4G、5G及6G的基本功能比較。

有網民認為現時5G發展仍處於初期，中興和聯通此刻投資6G技術似乎言之過早。然而，筆者對此觀點卻難以苟同。俗語云「機會是留給準備好的人」，以華為為例，她們10年前已開始投資5G科研，不然的話今天其5G技術又怎能在國際市場上傲視同儕呢？同樣地，中興把每年總收入的一成投資在科研上，瞄準的就是未來市場，甚具遠見。

北斗衛星軍民兩用 助智慧出行

「信息」新基建另一重點是衛星網絡建設。近日中國在衛星通訊又一突破，國家於6月23日成功發射最後一顆北斗三號衛星，使中國衛星網絡進一步覆蓋全球。事實上，中國北斗衞星導航系統（BDS）是全球四大衞星導航系統之一，其餘三個分別為美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）。

北斗衛星賦有定位、導航及授時功能（見表2），並可軍、民兩用。有了北斗衛星，中國在這三方面的應用再無後顧之憂，毋須依賴美國的GPS系統，特別是在軍事應用上絕對不宜採用其他國全球的定位設備。

在商業應用上，北斗衛星商機處處，據悉2019年中國衛星導航與位置服務產業總體產值高達3,450億元人民幣。以「智慧出行」（Smart Mobility）應用為例，截至2019年底，北斗衛星系統在內地構建了全球最大型的營運車輛動態監管系統，為內地超過650萬輛營運車輛、3萬輛郵政和快遞車輛，36個城市內約8萬輛巴士等提供導航服務，有效地提升內地出行管理效率和道路運輸安全水平。

中興、聯通6G通訊合作計劃將深入探討6G與衛星網絡融合，這目標與國家「新基建」大計同出一轍。理論上，衛星定位技術覆蓋面甚廣，不過在室內及被建築物遮擋的地方，定位精度會出現偏差。朝着國家通訊技術發展的大方向，「計劃」會開展研發5G/6G基站的室內定位技術，並與北斗衛星導航系統融合，形成無處不在的定位網絡。屆時商場「導購」、應急救援等應用將大有改善，與此同時更多基於定位功能的新業務也將應運而生。

港近水樓台創科優勢 抓緊機遇

正如中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其所指「北斗和5G的融合將會帶來新業態、新模式，將會在智慧城市、智慧製造、智慧家庭、智慧農業等未來的新技術方面發揮更大的作用。」

總言之，國家「新基建」計劃之主要目的是充分利用「信息」基建設施例如衛星、5G等通訊網絡，「融合」大數據、人工智能等先進技術，促進國家科學研究、技術開發、產品研發等「創新」活動。筆者認為北斗衛星5G技術雙劍合璧，配合國家「粵港澳大灣區」、「一帶一路」等區域發展戰略，市場無可限量。香港憑着近水樓台及「國際創科中心」的優勢，業界應該努力抓緊機遇，大展拳腳。