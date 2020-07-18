Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 評．析．天下版 2020/07/18 分享： 科網股龍頭ATMX近期成港股升市火車頭，周四卻罕有集體插水急回吐，新經濟股淪被形容為「提款機」。另邊廂，美股影視串流平台龍頭Netflix昨收市後公布季績，股價盤後交易急挫9%，令人憂慮近期熱炒概念、 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 2020/07/17 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 2020/07/16 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 2020/07/15 Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 2020/07/14 A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 2020/07/13 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」 疫情 美國 美股 指數 A股 買入 新經濟 派息 ETF 回購 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入