  • 29°C
香港時間 : 2020718日 (六) 03:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？

評．析．天下版 2020/07/18

分享：

科網股龍頭ATMX近期成港股升市火車頭，周四卻罕有集體插水急回吐，新經濟股淪被形容為「提款機」。另邊廂，美股影視串流平台龍頭Netflix昨收市後公布季績，股價盤後交易急挫9%，令人憂慮近期熱炒概念、

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治
2020/07/17
中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治
交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改
2020/07/16
美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改
交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？
2020/07/15
Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？
交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停
2020/07/14
A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停
交易講場 - 谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」
2020/07/13
谷A股「健康牛」 為經濟注「活水」
疫情 美國 美股 指數 A股 買入 新經濟 派息 ETF 回購

上一篇文章

重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩

下一篇文章

「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩
重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩
國情知聞 - 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費
「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費