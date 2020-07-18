重要關頭速斬傳播鏈 大增檢測不容緩

本港疫情惡化，市面更再現搶米搶廁紙亂象，皆因確診人數持續爆升，令人擔心公共醫療系統不勝負荷而崩潰。港府為穩住市民信心，須果斷出招，如盡快與私營醫療機構合作加大檢測量，找出隱形患者；另外再讓大部分公務員在家工作，減少人流，來切斷社區傳播鏈。

隱形傳播中招飈 公院負荷瀕極限

昨天新增確診58宗，本地感染有50宗，源頭不明個案繼續增加。最令人憂慮的是多區持續爆疫，牽涉的前綫人員亦不斷擴大，繼食肆員工、街市攤販、醫護和公務員染疫後，連巴士司機和商店售貨員也中招，影響範圍涉及各個日常生活層面。疫情殺到埋身，確診個案並未因防疫措施收緊而有所回落，人心惶惶下，3月時搶米搶廁紙的不理性現象，在部分社區重現，是非常不尋常。

自本月初社區感染個案再現，過去13天累計有455宗確診，當中77%屬本地感染，令公院不勝負荷，不但檢測量大增，連隔離病床也非常緊張。醫管局主席范鴻齡昨天坦言，醫管局每天病毒檢測為6,000個，已達上限，公院的隔離病房及病床都快爆滿。這令人擔心疫情持續爆發，確診人數將以幾何級數增加，公共醫療系統可能承受不住而崩潰，屆時連一般醫療服務也無法處理。

疫情日趨嚴峻，何時才會見頂，大家都沒有底，港府須盡快採取行動來穩住市民信心。若當局有信心疫情短期可受控，應與社會溝通，用科學數據來爭取市民相信，否則就要採取果斷控疫措施，至少在三方面可做。

第一，提高檢測量，找出隱形病人。醫管局的檢測已到上限，應加強與私營醫療機構合作。當前大量確診湧現，懷疑中招而想即日檢測結果的需求殷切，但私院未必有能力應付，究竟是試劑不足？還是採樣瓶不夠？若是配套裝備不足，政府應施以援手。

公私院盡快合作 檢測量可倍升

公私院合作檢測，應統一協調檢測方法，採取逐一檢測？還是參考德國和內地的混合採樣檢測法？混合採樣檢測是將5個樣本混合一起檢驗，若呈陰性便毋須覆檢；若呈陽性，則5個樣本逐一單檢，無形中加快和加大檢測量，令每日檢測量以倍數提升，從而迅速找出隱形病人。

第二，為免醫療系統崩潰，私院應增建隔離病房，以便騰出空間，收容公院一些病情好轉的病人，緩解公院壓力。

第三，在極端情況下考慮再讓大部分公務員在家工作，因上次經驗顯示，政府帶頭做，企業跟隨，每天減少幾十萬人流，成功有效遏疫，但代價是讓經濟停擺。

港府上次在毫無準備下應對疫情，難免甩漏多，其後推出恰當措施，市民又配合，迅速令疫情受控。今次形勢非常嚴峻，當局更須果斷出招，讓市民重拾信心，控疫方能事半功倍。

責任編輯：劉婉雯