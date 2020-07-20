真人女團騷《乘風破浪的姐姐》肯定是今年最爆冷的中國綜藝節目，現在能這樣肯定地說，都不是因看過甚麼收視率，而是大家確實可在微信朋友圈或各種社交平台看到大家在講。當大家都在轉發相關新聞，談論比賽發展，你就知道一個製作是否真有人看。

當然，不同節目有不同針對觀眾，這個三十歲以上的女明星組團參賽的節目，固然目標觀眾是較成熟女性。而這也是話題所在，把一點點中女自強的信息帶出，在這個萬事講求政治正確的時代，切合基本的時代精神。

值得留意的是，香港也有女藝人參加，分別有鍾麗緹、陳松伶、鄭希怡，台灣的伊能靜是全部參加者中出道最早的，有三十六年。相比其他中國女星，香港台灣的都出道以二十多年計，真是前輩。

玩法是三十個女星先來各種才藝表演，第一次實測是不容許預先作場地綵排的歌舞，然後分別組團作賽，過程中再淘汰隊員。

節目本來不被看好，道理很簡單：誰會看一批過氣的女星在爭風？（內地較知名的參加者有張雨綺、黃聖依及算是最大牌的寧靜。）但現在出來的效果，包裝出來是看到中年女星的奮進，她們雖已非玉女但依然能幹漂亮，雖然難逃仍以青春作為女人審美標準的批評。

這類一般叫come back show的節目，對過氣明星真有起死回生作用，好多沉寂多年的大小明星，都機緣下復活。而贏家還有幕後製作的芒果TV，簡直是創了神話，把冷門變爆款，同時賺得天價贊助費，傳聞有四點五億元人民幣（就算誇大了，也當有以億計），同時令它的股票自年初起至今升兩倍以上。這些成功的真人騷，所涉費用和市場都相當驚人。各種名義的贊助（獨家冠名、首席合作夥伴等），入場費都一千五百萬元起跳。