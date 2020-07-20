法重抱戴高樂主義 豈止抗美咁簡單

行政長官林鄭月娥被問到是否擔心被外國針對和制裁，她說在美國無資產，亦不嚮往到美國，如對方不給簽證就不去。美國經常用來制裁別人的一招，是不讓人入境。我有時都心生疑問，真有那麼多人想去美國嗎？除非有親友在那兒，或有生意往來，如果說移民，其他國家選擇也不少。

馬克龍「請出」戴高樂 與美抬槓

特朗普執政這幾年，接連在國際間樹敵，外交上針對中國、北韓、伊朗等，連傳統友人法國都公開與美國抬槓。這與特朗普聲稱「讓美國再次偉大」，顧自己而得罪人不無關係。他無視土耳其軍隊開入敘利亞影響局勢，事先亦沒有和法德商討，令法國總統馬克龍很不滿，然而他公開同特朗普唱反調，當中的深謀盤算亦不簡單，他為達目的，連「國父」戴高樂（Charles de Gaulle）都再請出來。

不知讀者們對戴高樂有何印象？在巴黎的歐洲航空樞紐戴高樂機場，還是法國航空母艦戴高樂號？其實，戴高樂離我們日常也很近。飲紅酒時大家會用開瓶器，其中一種有兩個臂的開瓶器，在法國被稱為「戴高樂」，因為把兩臂伸展起時，讓人聯想起戴高樂演講時振起雙臂的模樣。

另外，本港北角的聖貞德中學，校徽裏有兩個「洛林十字」（Cross of Lorraine），亦和戴高樂有關。所謂「洛林十字」，指在一般十字上部多一劃，代表耶穌被釘十字架上原有寫上拉丁字母的小木牌，後來此十字被法國聖女貞德用以作為象徵。二次大戰時，法國被納粹佔領，戴高樂領導的抵抗運動亦在旗幟上，採用「洛林十字」作為徽號。

航母戴高樂號數月前至少有700官兵染上新冠肺炎，受外界關注，乃馬克龍盤算之外。今年是戴高樂誕辰130周年及逝世50周年，法國將今年定為「戴高樂年」。馬克龍五月紀念由戴高樂領導的二戰反擊戰，六月先後在巴黎及倫敦出席儀式，紀念戴高樂1940年6月的著名廣播80周年。

當年，納粹德國佔領法國，戴高樂逃離巴黎抵達倫敦後第二天，通過英國廣播公司廣播，呼籲法國軍隊和各界加入他的行列繼續抵抗納粹。這次廣播，奠定他作為法國抵抗運動領導人，後來更當上法蘭西第五共和首任總統，因為貢獻超卓被譽為法國人「心中的國父」。

這位「國父」很有原則，流傳說他辦公桌有兩瓶墨水，一瓶以公費買的，用來書寫正式文件；另一瓶自己出錢，用來寫私人信件。他亦被指傲慢，尤其對美國人。他提出外交遵循的方針，著名的「戴高樂主義」，以改變法國從屬他國為目標，尤其是從屬美國，以自主外交抗衡美國的霸權行徑。

戴高樂主義 自主外交抗美霸權

自此，每位法國總統都奉行「戴高樂主義」，雖然仍是美國的歐洲盟友，但秉持獨立外交，例如希拉克總統執政時，法國聯合德國反對美英攻打伊拉克。但希拉克之後的薩爾科齊拋棄了「戴高樂主義」，被指跟着美國轉。2017年，馬克龍入主愛麗舍宮，作為法國歷史上繼拿破崙之後最年輕的國家元首，標榜以復興法國和重振法國國際地位為己任。特朗普退出巴黎氣候協定及要求歐洲多交些北約「保護費」等，他都出來批評。

歷史變幻，原是永恆。誰會想到當初幫美國人脫離英國獨立的法國，其後曾淪為美國「小弟」，又靠着「戴高樂主義」企直腰板，不再當附庸。近年尤其今年，馬克龍再高舉「戴高樂主義」旗幟吶喊。不單軍事上計劃建造新航母；外交上，他多次訪華尋求共同抗衡美國。

究竟，他重新擁抱戴高樂，骨子裏所為何事？有另一解讀：告訴國民團結的法國是強大的，而法國團結需要他。團結抗擊新冠肺炎，團結將今年預計歷史性萎縮11%的國內經濟起死回生，團結因各種施政劣評引發的騷亂受損的民心。法國大選兩年後舉行，他內政搞不好民望低迷，要像戴高樂般多次避過暗殺往往扭轉劣勢，殊不容易。80年過去，戴高樂仍然是法蘭西精神象徵，馬克龍指望的是虛無的象徵，可換來保守派選民實在的選票支持。

▲ 法國總統馬克龍再高舉戴高樂主義抗美，與特朗普抬槓。（資料圖片）

▲ 法這款開瓶器竟以戴高樂命名，請看兩者「振臂」，如出一轍！（資料圖片）