隱形傳播續蔓延 市民怎應對？

新冠肺炎在過去一到兩星期在香港發生史無前例的爆發，每天在等候衞生防護中心數字的公布時，相信很多讀者都聽得膽戰心驚。

不明源頭個案未減 恐社區爆發

由於本地個案不跌反升，加上源頭不明的個案並沒有減退的迹象，顯示隱形傳播鏈正在社區活躍，相信還有一段時間才可控制下來。

政府上周開始加緊限聚令及社交隔離，如限聚令提升至4人以內，以及禁止所有食肆晚間堂食的安排等，但很多專家仍覺得現在所做的病毒測試絕對不足夠，病人在社區傳播的機會仍然高﹔加上縱然加強罰則，在公共交通工具或街道上仍偶然見到一些不肯合作戴口罩的人士。而隔離的措施由於做得不全面，以致仍然有很多機會令病毒在朋友及親友之間散播。

員工開會聚餐 傳播風險高

此外，在工作環境中，工友之間開會及聚餐，絕對是一個高風險的傳播途徑，由於病毒在社區有蔓延趨勢，故居民在外隨處走動亦令感染的風險增加。至於家居裏的傳播鏈差不多達百分之百，故一旦發現家庭有一些緊密接觸者及高危人士應怎樣處理，也成為一個非常重要的問題。

怎樣將一些從事接觸較多人行業的患者盡快隔離，以免造成大爆發也是重要。市民雖然在隔離令下已減少外出，但可以肯定的是，現在居民受「抗疫疲勞」影響下，已沒有3、4月份那種嚴格遵守隔離措施的「熱情」，這一切都令社區爆發的機會增加，個案數字可能未必每天數百宗，但以每日數十宗的增幅，也足以令整個社會長時間陷於停頓。

政府帶頭在家工作 檢測須大增

政府昨日見確診宗數再創新高，已經再收緊社交距離等措施，帶頭下令公務員在家工作一周，全民亦應減少社交及公共服務；此外，當局亦應盡快騰出更多酒店以及宿舍作為隔離之用等﹔至於加強檢測數字，對找出隱性個案來說有一定成效，這不單是對「健康碼」的使用，亦可盡早找出這區隱性傳播者，而作隔離治療，減少他們在社區播毒。

現在包括私家醫院及私家的化驗所亦有投入進行此類核酸檢測測試，其價格已從高位2,000多元下降至大約數百元至1,000元，配合醫生診症或遠端醫療系統，而測試結果亦可以即日拿取，相對方便。而政府提供的深喉唾液樣本檢測，亦可免費提供給有需要的高危人士，但相對私營機構所得的結果相對較慢。

檢測樽頸不在試劑 床位關鍵

誠然，現在距離全民檢測的樽頸位，未必是測試劑數量不夠的問題，而是全民測試在安排上，以及測試後發現陽性結果的病人，怎樣安排適當的隔離及治療。

現時公共醫院負壓病床的使用量已達七成，假若陽性病人數字每天數十宗增加，不消兩、三星期公立醫院的負壓病床使用量就會爆滿，一些病徵較輕微的穩定病人，可能要到普通病房作隔離治療，在醫護人員的裝備保護上，肯定會大打折扣。如果加上全民檢測能在社區找到0.1至1%的隱性病人，數以千計的病人也需要大量人力物力。

另外，就是檢測的頻率，試想想全香港750萬人都要作全民測試，在安排上可能要用上數個月的時間，這亦足以令病人病毒由陰轉陽。以現時的情況來看，政府應適當加大每天檢測數量，測試高風險群組，以及緊密接觸者，以及在一些較高風險的區份，將測試擴大至整條邨以及商場內的工作人員，一些個案較為集中的爆發區域，應即時關閉以及作大消毒清洗，市民亦不應隨便出外。

減少家屬共膳 做好一切防禦

家居內亦應盡量減少家屬之間的接觸以及共用餐膳。新冠肺炎傳播性及狡猾性甚高，大家要時刻保持警惕，做好一切防禦措施。

（文章只代表個人立場）

▲ 由於本地個案不跌反升，加上源頭不明的個案並沒減退迹象，顯示隱形傳播鏈正在社區活躍，圖為衞生防護中心向居民收集檢測樣本瓶。（資料圖片）