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中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍

評．析．天下版 2020/07/20

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中芯國際（00981）上周成功登陸上海科創板，掛牌首日狂升逾2倍，同日港股卻急散水跌逾2成。該股A股較H股溢價近2倍，未來或維持大幅溢價，為何內地投資者如此熾熱追捧中芯？皆因在中美貿易戰背景下，市場憧

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撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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