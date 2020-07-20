中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 評．析．天下版 2020/07/20 分享： 中芯國際（00981）上周成功登陸上海科創板，掛牌首日狂升逾2倍，同日港股卻急散水跌逾2成。該股A股較H股溢價近2倍，未來或維持大幅溢價，為何內地投資者如此熾熱追捧中芯？皆因在中美貿易戰背景下，市場憧 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 2020/07/18 Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 2020/07/17 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 2020/07/16 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 2020/07/15 Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 交易講場 - A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 2020/07/14 A股狂牛炒爆ETF 6日漲8成再跌停 中國 美國 中美貿易戰 貿易 銷售 行業 A股 華為 上海 H股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入