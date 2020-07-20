室內熱過室外 基層疫下怎降溫？

本港迎來盛夏，社區組織協會調查發現基層居住環境比室外更酷熱。新冠疫情再度反彈，令人難出外避暑，更易被室內高溫損害健康。

社協一項調查發現，本地劏房、板間房或天台屋租客當中，95%受訪者認為室內比室外更熱，當中逾6成是因家中廚房為開放式設計，煮食時蒸氣充斥單位，有如焗桑拿，5成受訪者表示單位窗戶不足或未能打開，導致室內不通風。亦有逾8成受訪者指出，家中出現嚴重蟲患和鼠患。

長期處於高溫室內環境可嚴重危害健康，據醫療資訊平台Healthline，攝氏32至40度高溫可讓人出現熱抽搐（heat cramps）與感到疲憊，更可出現中暑、嘔吐、暈倒乃至失去知覺。

爆第3波疫情 難外出避暑

本港居住環境惡劣，不少基層市民以往會到餐廳、商場及康文署室內設施等公共地方歎冷氣，然而本港近日爆發第三波疫情，要外出避暑已不可行。更甚者，基層市民往往無法負擔高昂電費或冷氣機費用。

美國疾控中心指引建議，地方政府應在疫情期間幫助居民支付電費。紐約市在關閉公共泳池等避暑空間同時，亦為當地低收入長者提供74,000部免費冷氣機，並將電費資助額增倍，更有計劃將部分街道劃分為避暑街道，善用路邊樹蔭。

本港兩電各有提供支援措施，例如中電推出「全心傳電」計劃為合資格住戶提供500元電費資助，港燈亦透過「節能家電資助計劃」，為劏房住戶提供多達5,000元資助，在家中安裝節能家電。

即使提供電費資助，亦非萬無一失，資深驗樓師兼家居維修專家詹濟南（詹SIR）解釋，不少舊樓的供電未必能應付今天的電力需求，若每個劏房也都裝至少1部冷氣機、並一起開機，難免增加停電風險。

但炎夏殺到，市民在家中若一時沒有冷氣，亦可降溫自救。前天文台台長林超英就曾拍片教路「無冷氣」降溫4招，包括善用USB電風扇改善室內氣流循環（見表）。

Healthline亦建議，若需急速降溫，應盡量多喝水、用冷水洗澡及用沾過冷水的濕毛巾包住身體。要為基層降溫，長遠還需港府從政策入手，包括紓緩都市熱島效應措施如都市綠化、推更多中短長期房屋措施，改善市民居住質素。

▲ 盛夏炎炎，基層居住環境比室外更酷熱，惟第三波疫情爆發，基層市民難如以往外出避暑。（資料圖片）