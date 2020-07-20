渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募 行政人員版 2020/07/20 分享： 近年美軍兵源出現短缺問題，美軍統計指出，除海軍陸戰隊之外，幾乎所有軍種都遇到了新兵短缺的問題。為了吸引更多年輕人加入，美國陸軍早前開設官方Twitch遊戲直播頻道，由陸軍官方的電競團隊人員進行直播，從 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 2020/07/17 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 2020/07/16 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 2020/07/15 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 2020/07/14 表揚英NHS醫護 享7天西班牙假期 僱主為控成本 Freelancer更渴市 2020/07/13 僱主為控成本 Freelancer更渴市 求職招聘 職位招聘 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 遊戲 美軍 電競 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入