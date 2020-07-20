渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募

近年美軍兵源出現短缺問題，美軍統計指出，除海軍陸戰隊之外，幾乎所有軍種都遇到了新兵短缺的問題。為了吸引更多年輕人加入，美國陸軍早前開設官方Twitch遊戲直播頻道，由陸軍官方的電競團隊人員進行直播，從

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