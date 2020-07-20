港府控疫須清零 全民檢測盡快做

本港疫情急速惡化，確診人數昨天首次破百宗，港府隨即公布一系列加強防疫措施。疫情已處於高風險級別，為免滑向全面失控的嚴重危機，港府除防疫措施加辣外，更須對控疫有清零的決心，盡快解決全民檢測的樽頸問題，才能有效遏疫。

澳台控疫有效 港府應汲取經驗

另一方面，香港比鄰的澳門已111天沒本地感染，台灣亦沒爆發第二波疫情，控疫關鍵是當周邊地區爆疫，立即加強入境管制，對高風險人群集中醫學隔離和病毒檢測，減低民眾被感染風險。反觀香港今次卻出現的嚴重反彈，真值得港府去了解及汲取有用的經驗，盡快改善對策。

特首林鄭月娥因應疫情非常嚴峻，昨公布緊急加強防疫措施，包括由今起從事非緊急服務的公務員可在家工作，12類處所停業及食肆晚市禁堂食措施將延長多7天，對爆疫設施加強清洗消毒，並考慮強制市民在室內公共場所戴口罩等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於確診人數太多，未能完全處理，昨罕有地要提早截數，8小時已錄得108宗。這不但凸顯此數未能全面真實反映昨天確診數字，亦令過去15天累計627宗確診，當中79%屬本地感染（494宗）。

面對疫情未見頂，源頭不明個案急增，港府難以追蹤圍堵，惟有宣布讓大部分公務員在家工作，減少人流接觸，並考慮強制市民戴口罩，增加社交距離來遏疫。

強制市民戴口罩，對遏疫不會起太大作用，因大部分港人逾半年來已非常自律地戴口罩，令本港在首階段防疫做得最好，連世衞也讚許。即使港人防疫措施做到足，但在過去兩個月曾試過兩次本地零感染逾20天，但最終仍斷纜，背後原因固然與市民眼見疫情緩和而有所鬆懈有關，更重要是港府控疫政策是把疫情控制在低水平，而非清零，一直沒採取全面檢測，令隱形病人潛伏在社區播毒。

借助內地支援 速全民檢測遏疫

面對疫情持續爆發，現時日增逾百宗，何時見頂，大家心裏都沒有底，前天最少有22名確診者仍等待入住隔離病房，公共醫療系統能否繼續支持到大量確診者湧現？港府昨天強調，公院的防疫物資充裕，足夠用3個月，並安排醫療系統分層次處理，如啟動鯉魚門度假村作為社區隔離設施，必要時會改裝亞博館成隔離設施，接收病情穩定或輕微症狀病人，緩解公院負壓病房壓力；並啟動竹篙灣檢疫中心和租用酒店，紓緩檢疫中心緊張。

至於社區仍未爆發的個案，港府須盡快兜截，而擴大檢測是最佳方法。盡管醫管局日均最大檢測量是7,500個，但過去7天卻做到近1萬個，反映是有能力擴大檢測。內地經驗顯示，迅速展開全民檢測，找出隱形病人是控疫關鍵。港府可借助內地支援，並採用混合採樣檢測，是有條件可短期內做到全民檢測。

人心惶惶下，近日多了市民願意自費到私家醫院進行病毒檢測，不惜四處頻撲和等上幾小時做檢測，反映市民有防疫意識，但私院卻因額滿無法處理。港府須設法安排解決這樽頸位，才能提升私院檢測能力，讓市民心安。

港府務必以果斷手段應對當前超級危機，做好醫療系統應對疫情準備，並盡快做到全民檢測，切斷傳播鏈，而市民亦願意配合，齊心抗疫，才能避免出現大家最不願見到疫情失控，需實施禁足令、經濟重創的局面！

責任編輯：陳楚源