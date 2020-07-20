  • 29°C
香港時間 : 2020720日 (一) 03:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

禁足令落實難 還有其他辣招可用

政治版 2020/07/20

分享：

香港單日新增確診個案破百，特首林鄭月娥提及「禁足令」。多位政府中人坦言，禁足令在港很難實施，這只是個極端方案，出此絕招前，還有其他多個辣招可用。

早午市倘禁堂食 憂爆結業潮

政府高層昨晨開會檢討疫情，綜合

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

108確診單日高 強制室內戴口罩
今日
108確診單日高 強制室內戴口罩
食肆戲院生意跌 盼政府有補貼
今日
食肆戲院生意跌 盼政府有補貼

最新專欄文章 更多

倘疫情未遏 公僕再在家工作？
2020/07/17
倘疫情未遏 公僕再在家工作？
美3方面出招 港損失微不足道？
2020/07/16
美3方面出招 港損失微不足道？
兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？
2020/07/15
兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？
林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路
2020/07/14
林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路
疫情惡化 港府本周會否「加辣」？
2020/07/13
疫情惡化 港府本周會否「加辣」？
傅流螢 疫情 香港 口罩 林鄭月娥 衞生署

上一篇文章

108確診單日高 強制室內戴口罩

下一篇文章

湯家驊料立會參選人 不少將被DQ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港府控疫須清零 全民檢測盡快做
港府控疫須清零 全民檢測盡快做
專家樓論 - 疫情急爆發 成交料大縮
疫情急爆發 成交料大縮