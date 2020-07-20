禁足令落實難 還有其他辣招可用 政治版 2020/07/20 分享： 香港單日新增確診個案破百，特首林鄭月娥提及「禁足令」。多位政府中人坦言，禁足令在港很難實施，這只是個極端方案，出此絕招前，還有其他多個辣招可用。 早午市倘禁堂食 憂爆結業潮 政府高層昨晨開會檢討疫情，綜合 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 108確診單日高 強制室內戴口罩 今日 108確診單日高 強制室內戴口罩 食肆戲院生意跌 盼政府有補貼 今日 食肆戲院生意跌 盼政府有補貼 最新專欄文章 更多 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 2020/07/17 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 美3方面出招 港損失微不足道？ 2020/07/16 美3方面出招 港損失微不足道？ 兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？ 2020/07/15 兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？ 林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路 2020/07/14 林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路 疫情惡化 港府本周會否「加辣」？ 2020/07/13 疫情惡化 港府本周會否「加辣」？ 傅流螢 疫情 香港 口罩 林鄭月娥 衞生署 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入