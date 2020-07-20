禁足令落實難 還有其他辣招可用

香港單日新增確診個案破百，特首林鄭月娥提及「禁足令」。多位政府中人坦言，禁足令在港很難實施，這只是個極端方案，出此絕招前，還有其他多個辣招可用。

早午市倘禁堂食 憂爆結業潮

政府高層昨晨開會檢討疫情，綜合

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