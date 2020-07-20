無懼股市波動  「智能落盤」助把握一閃即逝理想價位

自從疫情在年初爆發後，環球股市出現大幅調整，幸而港股經歷「5窮月」後，6月已開始翻身，單月升6.38%，7月更承接強勢，重返26000點水平，升至3月以來的新高。港股重現升勢，投資者當然希望把握市場機遇，在股市中投資獲利。可是，環球疫情持續反覆，經濟活動難以全面重啟，加上美國總統大選在即，為市場增添不明朗因素，預期股市將會繼續波動。

投資者面對波動市況，除了怕錯失入市良機之外，更怕市況突然逆轉而走避不及，蒙受損失。因此，投資者必須要有精良的配備，才能在風高浪急的波動市中穩中求勝。專業智能投資平台uSMART友信智投推出的全新功能「智能落盤」，正是股票買賣的搭檔工具。

智能操作自訂落盤 靈活自主

‎「智能落盤」獨有的智能跟蹤股票波動功能，可因應投資者需要而設定訂單包括設定止賺止蝕比例、預設高價賣出及低價買入訂單，不再受24個價位限制，比傳統落盤方式更具彈性。

舉個例子，假設投資者想以當日股票市價的10%賣出獲利，就可以預設即時止賺沽出訂單，又或者當投資者想以當日市價的10%沽出止蝕，預設即時止蝕沽出訂單，只需簡單輸入百分比，「智能落盤」會自動計算沽出價，投資者成功預設訂單後，當股價的按盤價觸及投資者所設定的指定價位，將自動執行買賣訂單。「智能落盤」可讓投資者毋須每一刻看盤，也能以預設的價位賣出股票獲利或止蝕，錯過沽盤的好時機。

此外，投資者未必每日都有時間查看股市，為持股設定賣出價，「智能落盤」可讓投資者的訂單設定最長達30天，就不用麻煩每日登入APP及掛訂單，投資者亦可在同一股票設定雙向智能盤，無論買入或賣出都盡在自己的掌握之中。

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(資料由客戶提供)

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