中國內地電影院，這周可陸續重新開放經營。除卻三月份短暫試開，加上一月底未封城之前，即今年至今停了近五個月。半年統計，全國票房約二十二億元人民幣，比去年跌了九成三，一下子回到二○○八年的數字。

大家都問，戲院開門了，但有新片猛片可看嗎？片商陷於兩難，主觀意願當然想快快回復正常，可是大片不敢過分樂觀，因怕一經大宣傳吸客，若像香港一樣，突然來個大逆轉臨時又要關停，宣傳及氣勢付諸流水。

有兩批較具吸引的片是等着這影院重開的，一是年初沒上的賀歲大片，像《奪冠》（即《中國女排》）、《唐人街探案3》、《緊急救援》，延了半年有多。另一批是已剛拍好或預計在今年中排映的。主要有張藝謀的另一新作《懸崖之上》，參演有張涵予，是一部像《風聲》的抗戰時代諜戰片。另一同代大導陳凱歌也有新片，叫《塵埃裏開花》，是以他成長經驗作背景的懷舊青春片，主演是他一直想捧的兒子陳飛宇，以及另一流量小星劉昊然。

最為好奇的其實是程耳的《不浪漫》，他之前的《羅曼蒂克消亡史》風格好可觀，拍得古怪但過癮。今次一樣怪，主演的是賈樟柯（當年是北影好同學），講文藝創作者的中年心結，宣傳片中賈導來句：「有一天早上，笛卡兒醒過來，他決定把靈魂跟肉體分開來討論。」即管估下賣甚麼藥。

其他在拍攝的名氣導演新作，但不知何年何月上的還有陸川的《749局》，主演是TFBOYS的王俊凱，秘密部門輕科幻題材。比較正路的則是許鞍華拍改編自張愛玲小說的《第一爐香》，也找來另一人氣偶像馬思純來擔演，故事中混血男主角則用彭于晏搭夠。講到不知哪天完成，更遠的是王家衛的《繁花》，說下半年訂了橫店影城的長booking慢慢拍。