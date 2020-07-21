Bonnie問：「有沒有最簡單的減肥方法？」我說：「你問這問題，注定你很難瘦！」她問：「何出此言？」我說：「你實在太懶惰了，比我家中的貓兒還要懶。」

她追問：「你總有方法的，不要收藏啊！」我隨口說：「多喝水吧！」她充滿疑問：「別戲弄我了，我飲水也會肥。」我解釋：「『喝水也會胖』這句話，只是瘦不了的人，用誇張的語句來說笑吧！清水並沒有熱量，若你剛喝過一大杯水便跑上磅，體重的確會上升，但卻並非真的胖了，待你多餘的水份排走，人的體重也隨之而復回。」

她仍懷疑：「有科學根據嗎？你好像在敷衍我。」

我說：「曾經有研究指出，瘦身人士，在每餐前飲用五百毫升水，這習慣維持三個月，瘦身成效，比沒有這習慣的人多瘦四十四個巴仙。」這個結果不難解釋，正餐前先飲水，最好在餐前約三十分鐘飲，將胃部填得滿滿的情況下，自然有效減低食慾，比平日吃得較少；另外，多飲水亦有助增加一點點新陳代謝，即是身體會用多些能量；飲用足夠水份亦能有效提升運動效能，在缺水的情況下，運動容易令人感到疲倦，所以，我經常叮囑戰友，在運動前、每十五分鐘及運動後，都必須補充水份。但要留意，患有胃病人士則不宜於餐前飲用大量水份。」

她歎氣說：「我相信就算我飲了充足水份，別說運動前，想起運動也感到很疲倦。」