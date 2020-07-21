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國泰首推外賣服務 $40午餐連飲品

副刊版 2020/07/21

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在新冠肺炎疫情的陰霾下，搭飛機都變成高危活動，大家不敢出門旅遊，亦久久未能搭飛機到外地，是否很懷念飛機餐的滋味？好消息是現在只需$40，就可一解相思之苦，外賣一個國泰航空的飛機餐回家了。國泰旗下的機艙

...

欄名 : 旅事通

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