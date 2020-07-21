國泰首推外賣服務 $40午餐連飲品 副刊版 2020/07/21 分享： 在新冠肺炎疫情的陰霾下，搭飛機都變成高危活動，大家不敢出門旅遊，亦久久未能搭飛機到外地，是否很懷念飛機餐的滋味？好消息是現在只需$40，就可一解相思之苦，外賣一個國泰航空的飛機餐回家了。國泰旗下的機艙 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 泰國一周兩宗新冠肺炎確診 擬再收緊入境措施 2020/07/18 泰國一周兩宗新冠肺炎確診 擬再收緊入境措施 打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住 2020/07/14 打機御宅族福音 大阪首間電競型酒店$107有得住 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 2020/07/11 疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 2020/07/10 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 2020/07/07 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 國泰航空 飲食資訊 外賣 東涌 機場 西餐 疫情 新冠肺炎 航空 魚 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入