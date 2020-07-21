特朗普「爛頭蟀」？ 蓬佩奧非省油的燈

特朗普的「美國優先」政策，外交上得罪人多，朋友漸少。57歲的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因經常反華被中國「喊打」，中央電視台《新聞聯播》罕有數度發表重磅評論開罵，更稱他為「人類公敵」。

80年代，20多歲的蓬佩奧當兵被派駐歐洲，負責巡邏分隔東西德的柏林邊境，當時無人料到圍牆會倒下，相信他亦想不到30年後重返舊地出席紀念活動，身份已是國務卿。2010年，他當選堪薩斯州聯邦眾議員，大家都不認識。今天，google搜尋中文字「蓬」，最先的結果是蓬佩奧，而不是「蓬勃」。

蓬佩奧確是個「人物」，看簡歷就知是聰明人。1986年以班中第一名在著名的西點軍校畢業，其後往哈佛法學院深造，經營過兩家公司，一家為飛機製造商提供零件，另一家經營油田設備銷售，都非普通人幹。

2017年特朗普上台，委任他為中央情報局局長，開始受國人留意，只一年就更上層樓，接替被炒魷的蒂勒森，坐上美國外交一把手位置，連世界舞台都登上了，從堪薩斯到周遊列國，只兩年時間，履歷真的熠熠亮眼。可亮眼背後，伴隨着陰暗。

早年狂批希拉莉 成著名KOL

「蓬佩奧是特朗普爛頭蟀」，「特朗普講甚麼他做甚麼」之類的說話，多見於中外評論。我想分享的是，蓬佩奧非外交出身，亦不屬政壇重量級人物，可說政治能量低，如何上位呢？簡單來說，做了一件事。2012年美國駐利比亞班加西領事館遇襲，大使史蒂文斯死亡，蓬佩奧以國會專責委員會成員身份，猛烈抨擊時任國務卿希拉莉失職，她領導的國務院又拒絕和國會合作，蓬佩奧聲名鵲起，成為KOL。他要求國務院增加透明度，不能隱瞞過錯。後來國會調查報告指希拉莉並無失職，蓬佩奧自己編寫另一份結論，批評政府欠誠意合作，令真相埋沒。

回到今天，特朗普向烏克蘭總統施壓調查競選對手拜登兒子的事件，牽扯到蓬佩奧，部分國會議員尋求彈劾特朗普，要求國務院合作配合調查。蓬佩奧反對，又不願交出文件，做法與當年班加西調查中，他主張「揪出國務院每份文件、每個證人」的行徑剛好相反。

近月，國務院監察長利尼克（Steve Linick）被撤職，據報是蓬佩奧建議特朗普炒他的，因為他正調查國務院違規行為，包括繞過國會向沙特阿拉伯售武。據報利尼克本來還在調查蓬佩奧及其家人是否違規，濫用政府資源，叫保護他的特工做份外事，包括蹓狗及買中餐外賣。有國務院匿名員工向國會調查人員透露，特工及國務院很多人不滿，有人形容特工是「陀槍的外賣員」。

偶爾叫下屬買外賣，或不算罪大惡極，但蓬佩奧還被指用納稅人金錢，假公濟私宴客，賓客中只有七分一和外交有關，其餘是共和黨金主、政客，實質就是為自己籠絡關係。主管外交的蓬佩奧也被揭發經常在國內出差，走訪不同州份包括堪薩斯州，外界相信他為未來鋪路。他也曾向人透露，不少人鼓勵他角逐參議員。

原支持魯比奧參選 對特真的忠心？

2016年，特朗普競選總統時，蓬佩奧支持的參選人是魯比奧（Marco Rubio），蓬佩奧曾公開抨擊特朗普若當選會是極權總統，又嘲諷做過真人騷主持的特朗普是時候「馬戲班熄燈走人」。但不久之後，他加入了特班子。為何特朗普仍重用他？除了他甚麼都說yes，另一原因是許多傳統共和黨精英不願加入特朗普陣營。不少輿論指蓬佩奧對特朗普的「愚忠」，最終將斷送個人政治前途，對此我不敢苟同。正如前國家安全顧問博爾頓新書透露，蓬佩奧表面忠心，背後卻嘲笑特朗普。

亦如本文開首說，蓬佩奧是精明人，時刻為未來打算，若國務卿沒得做，參議員是選擇，甚至靜候比國務卿更高位置。根據其申報，他是特朗普內閣中最「窮」一個，如果問，從政資金何來？堪薩斯州是著名科氏工業（Koch Industries）的總部所在地，科氏是美國第二大非上市企業，當年蓬佩奧獲其捐款，成功當選國會議員，同這位有「科赫章魚」之稱，背後影響美國政府的金主關係千絲萬縷，明天續談。

▲ 被中方稱為「人類公敵」的美國國務卿蓬佩奧（左），表面對總統特朗普忠心，但背後卻嘲笑他。（法新社資料圖片）