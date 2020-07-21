美若對港金融制裁 如玩火恐雙輸

特朗普日前宣布簽署《香港自治法》，取消對香港的特殊待遇。美國將暫停執行《香港政策法》部分條款，如取消特區護照持有人優待和撤銷出口許可證豁免。同時又宣布推行制裁，凍結相關人士資產。早前更有報道美國有意針對香港的聯滙制，限制香港銀行兌換美元，若真如此，會影響香港作為國際金融中心的地位嗎？

外滙存底充足 捍衞港聯滙制

先說一個故事，世界上有一間知名賭場A，顧客除了能在內耍樂，更可隨意消費。賭場內使用籌碼，顧客只須預先兌換籌碼。賭場內有個會計部，客人拿其他貨幣到那裏便可兌換籌碼。因為這個賭場開業比較悠久，深得顧客信任。大家都相信，離開賭場之時能把籌碼換成其他貨幣。

若問這些籌碼所屬？雖然籌碼由賭場製作，但客戶是用真金白銀換籌碼，所以擁有權其實屬於顧客，不屬於賭場。這些被帶離賭場的籌碼，客戶可轉贈朋友使用，方便他們到賭場玩樂。

這個故事所說的賭場，其實就是美國，籌碼是美元。會計部就是美國聯儲局。在賭場內使用籌碼，其實就是在岸市場，在賭場以外使用就是場外市場。美元主要離岸市場有兩個；第一個在倫敦（Eurodollar Market），另一個在亞洲，主要是香港（Asian dollar market），香港是美元的世界第3大交易中心。雖然美元是由美國發行，但在離岸市場的美元擁有權不是一定是美國。情況就如上述賭場以外籌碼的流通一樣。

當然，賭場某程度上可限制籌碼應用，但持有籌碼的人，因為是用真金白銀來換取籌碼的，不能隨便禁止或取消其換回其他貨幣的權利，否則便會令賭場A損失信譽（credibility），影響顧客對其籌碼的信心。如籌碼不能帶離開賭場，這就是外滙管制。

假設在地球另一方也開了一間規模較小的賭場B，它接受籌碼A以固定比率兌換成籌碼B，且其兌換透明度很高。這間賭場B就是香港，籌碼B是港元，籌碼B兌換籌碼A的機制，就是聯繫滙率。而賭場B的會計部，就是金管局。

1983年香港實施聯繫滙率，1美元兌7.8港元﹔《香港政策法》在1992年通過，使香港即使回歸中國後，也能享有獨特待遇及地位﹔1997年香港回歸中國﹔2020年《香港自治法》通過，取消對香港的特殊待遇。即是說，香港實施聯滙之時，並沒有香港政策法，據財政司述，聯滙制度是香港自設的機制，只要有足夠外滙存底，便能保障港元與美元掛鈎的制度。目前香港外滙存底超過4,400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供厚實支撑。而金管局亦與人民銀行簽訂了貨幣互換協議，規模達1,000億美元，以捍衞聯滙制。

貿戰非敵對狀態 美難嚴出招

美國的制裁措施通常針對個人或企業，曾經制裁的國家有北韓、委內瑞拉、伊朗、俄羅斯等。如制裁個人或企業，通常被制裁那人或企業在美國境內的資產會被凍結，也限制他們使用銀行服務。如銀行提供服務給予被制裁的人或企業，那銀行也可能受罰，輕則罰款，重則限制使用美元。但過往美國制裁的人或企業通常是敵對國家，而美國與中國的衝突主要是貿易為主或意識形態，兩者沒有任何領土之間的糾紛。正常情況之下不應該使用這麼嚴厲的制裁。

能夠使用相關制裁，美國是利用在金融業的優勢，因為美國是全球最大的金融體系，在銀行業及外滙都有領導性的地位，而美元是全球通用貨幣，也是進出口商品計價的基礎。如限制美元的應用，對於被制裁國家金融機構會造成嚴重的影響。

早前有媒體透露，美國曾打算制裁香港的銀行，包括滙豐。原因是有滙豐高層支持港區國安法，制裁香港銀行是因為要制裁香港。但問題是香港仍有多少真正本土的銀行呢？大部分本土香港銀行規模較小，早年已大量被其他財團收購，很多「香港銀行」的大股東，已不再是香港資本。如要制裁香港營運的銀行，基本上只剩下中資與外資的陣營。

滙豐雖然是香港發鈔銀行，但她其實是英國銀行，也是英國和歐洲最大的銀行。如果受到制裁，所牽涉的利益不但是香港，亦會是英國和歐洲的。

港銀行皆中外資 制裁衝擊大

至於內地銀行，因為已是全國最大那幾間國有銀行，有國家資本的支持，倒閉的風險基本上很微，最多在展開海外業務會受到一定阻滯，繼而反映在股價之上，令到股民權益受損。2008年在美國發生的金融海嘯，就是因為美國政府沒有拯救兩間金融機構，貝爾斯登及雷曼兄弟，引發全球性金融風暴。這兩間美國的機構，當然規模及營運方面不能與世界十大銀行比較，但如美國因為制裁這些金融機構最終可能引發比2008年更大規模的金融風暴，情況就如玩火一樣，原本打算燒了敵人間屋，結果把自己相連的，更大更美的房屋也燒掉。

中美最大摩擦是貿易問題，即中國出口美國多，但入口美國貨少。要解決，方法是美國出口多些，同時減少入口中國貨。但那些中國的入口商，要進口美國貨時，美國出口商多數會用美元報價，如美國限制中資銀行取得美元，這些內地進口商又從哪裏取得美元去付款呢？難道要求美國出口商接受人民幣支付？如不接受，交易就拉到，結果美國降貿赤便不可能。

限制中資銀行取得美元，就是要令美國與中國貿易關係分道揚鑣，貿易歸零？但中國有14億人口的市場仍相當吸引，其他非美元地區要和中國做生意，可能要被迫使用非美元結算，無論是使用人民幣又或者使用歐元等其他貨幣，最終會削弱美元的重要性，其實對美國是不利的。

限美元流通 恐引資本廣泛外逃

細看《香港政策法》，提到香港在商業活動、交通航空以至文化教育方面有多項待遇，當中包括「美國政府應容許美元與港元自由兌換」。因為美方中止香港特殊地位，於是美國可使用新手段，就是財政部限制美國銀行向香港與中國內地銀行提供美元資金，這會令中港銀行集資成本激增，打擊中方與港府累積美元的能力。不過，美國若大幅限制美元流通，自己亦會受到影響。不要忘記中國可以作出反制措施，針對美國國債和股市等美元資產，其他國家和地區，尤其是美國中東盟國的貨幣與美元的聯繫滙率制度，亦會受到衝擊。衝擊以美元為基礎全球金融生態系統，繼而令美股遭大規模拋售——一個特朗普在11月總統大選前憎恨的結果。

香港是世界第3大美元外滙中心。國際清算銀行（BIS）去年報告指，全球約8%外滙交易都在香港，而全球外滙交易多達88%都涉及美元。美國如果禁止香港使用美元，限制香港獲得美元的資金，那將是一個極端的選項，這可能破壞整個地區的銀行業、航運業和物流業，同時引發廣泛的資本外逃。這是一個雙輸，極差的情況。（文章僅代表個人立場）

▲ 目前香港外滙存底超過4400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供厚實支撑。（資料圖片）