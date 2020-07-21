狙擊港股會犯國安法？港府需解說

港區國安法實施後，港府一直以資金未見流出、反見流入，作為投資界對本港國際金融中心投以信心票的佐證。維持國際金融中心地位既為重中之重，證監會在與國際金融機構對話後，周日率先發表「政策聲明」，強調一切監管

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