狙擊港股會犯國安法？港府需解說 評．析．天下版 2020/07/21 分享： 港區國安法實施後，港府一直以資金未見流出、反見流入，作為投資界對本港國際金融中心投以信心票的佐證。維持國際金融中心地位既為重中之重，證監會在與國際金融機構對話後，周日率先發表「政策聲明」，強調一切監管 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 2020/07/20 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 交易講場 - Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 2020/07/18 Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 2020/07/17 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 2020/07/16 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 交易講場 - Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 2020/07/15 Tesla新高挫2成 新經濟股「散水」訊號？ 外滙 銀行 金融 A股 股票 港區國安法 基金 罪行 外資 金融機構 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入