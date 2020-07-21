宏觀政策微調 財政貨幣雙緊 評．析．天下版 2020/07/21 分享： 國家統計局發布上半年經濟數據後，中國經濟界普遍認定二季度經濟增長由負轉正在預期之中，正增長幅度3.2%則是超出預期，目前雖繼續有樂觀悲觀兩派，卻都有共識是宏觀經濟政策定會有微調，其方向是財政政策和貨幣 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 中國經濟實現六保 關鍵「七下八上」期 2020/07/20 中國經濟實現六保 關鍵「七下八上」期 國情知聞 - 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費 2020/07/18 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費 國情知聞 - A股會是「健康牛」 抑或「閃電牛」？ 2020/07/17 A股會是「健康牛」 抑或「閃電牛」？ 國情知聞 - 中美是否全面破裂 還看一關鍵 2020/07/16 中美是否全面破裂 還看一關鍵 國情知聞 - 中國經濟 第三季負重前行 2020/07/15 中國經濟 第三季負重前行 疫情 經濟 中國 金融 貨幣政策 財政政策 國家統計局 宏觀調控 經濟狀況 水災 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入