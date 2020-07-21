宏觀政策微調 財政貨幣雙緊

國家統計局發布上半年經濟數據後，中國經濟界普遍認定二季度經濟增長由負轉正在預期之中，正增長幅度3.2%則是超出預期，目前雖繼續有樂觀悲觀兩派，卻都有共識是宏觀經濟政策定會有微調，其方向是財政政策和貨幣

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