沒社交平台助拳 特朗普痛失一臂 評．析．天下版 2020/07/21 分享： 美國大選尚餘3個多月，但現任總統特朗普的民意支持度持續遠遠落後，既是爭議言論講多錯多之過，同時也是其最致命的言語武器至今不見蹤影，未能有效攻擊對手拜登，以致陷於大劣勢。 選情弱勢，特朗普目前打選戰的最大 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 歐中美鼎足而立 德國統領歐盟謀突破 2020/07/20 歐中美鼎足而立 德國統領歐盟謀突破 國金札記 - 拜登跟特朗普鬥經濟 實則殊途同歸 2020/07/17 拜登跟特朗普鬥經濟 實則殊途同歸 國金札記 - 從香港問題演說 窺特朗普心中焦急 2020/07/16 從香港問題演說 窺特朗普心中焦急 國金札記 - 教育部長很稱職？ 盲從特朗普便成 2020/07/15 教育部長很稱職？ 盲從特朗普便成 國金札記 - 不戴不戴還須戴 特朗普認清形勢 2020/07/14 不戴不戴還須戴 特朗普認清形勢 經濟 中國 美國 政治 特朗普 俄羅斯 社交平台 Google 歧視 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入