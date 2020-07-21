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沒社交平台助拳 特朗普痛失一臂

評．析．天下版 2020/07/21

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美國大選尚餘3個多月，但現任總統特朗普的民意支持度持續遠遠落後，既是爭議言論講多錯多之過，同時也是其最致命的言語武器至今不見蹤影，未能有效攻擊對手拜登，以致陷於大劣勢。

選情弱勢，特朗普目前打選戰的最大

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記

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