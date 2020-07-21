極端防疫 或推禁足令延立會選舉 官場：倘單日新增逾千宗 或考慮出台 政治版 2020/07/21 分享： 本港疫情趨嚴峻，萬一失控，政府有機會祭出極端招數禁足令；更敏感的是，9月6日的立法會選舉亦隨時受影響，押後一年或半載才舉行。 居住環境擠迫 港實行有難度 禁足令、押後選舉，都是非常手段。觀乎外國實施禁足令 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 中小企憂禁足令 冀補貼租金薪金 今日 中小企憂禁足令 冀補貼租金薪金 最新專欄文章 更多 禁足令落實難 還有其他辣招可用 2020/07/20 禁足令落實難 還有其他辣招可用 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 2020/07/17 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 美3方面出招 港損失微不足道？ 2020/07/16 美3方面出招 港損失微不足道？ 兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？ 2020/07/15 兩辦狠批初選 泛民參選人DQ機會大？ 林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路 2020/07/14 林鄭「大辣」抗疫方案 揭背後思路 傅流螢 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 香港 林鄭月娥 選舉 立法會選舉 袁國勇 譚耀宗 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入