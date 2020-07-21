本港疫情趨嚴峻，萬一失控，政府有機會祭出極端招數禁足令；更敏感的是，9月6日的立法會選舉亦隨時受影響，押後一年或半載才舉行。

居住環境擠迫 港實行有難度

禁足令、押後選舉，都是非常手段。觀乎外國實施禁足令

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