免受禁足令之苦 人人自律大舉防疫

本港疫情惡化，專家警告若確診人數持續爆升，可能要實施禁足令。世界各地經驗顯示禁足令會重創經濟，大家生活會極為不便，如不想港府最終要推出這極端防疫手段，大眾必須更重視自律及加強公德心，重新大力提高防疫意識，務必保持社交距離，盡量減少外出。

抗疫疲勞鬆懈 醫療系統瀕崩潰

繼前天有逾百人感染，昨天新增確診73宗，本地感染佔66宗。多名專家警告，若未來7至14天感染人數仍以幾何級數上升，公院因大量病人湧現將面臨崩潰危機，有需要實施禁足令。衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦聲言，若確診持續上升，不排除需再加強措施，包括封城。

目前公院負壓隔離病房只有1,700張病床，前天已啟用了1,207張，若每天有百人確診，只需5天隔離病床便不敷應用。由於太多人確診，大批與病人有密切接觸者須進行隔離檢測，不但令檢疫中心單位緊張，亦令化驗所的檢測能力超出上限，醫療系統負荷瀕臨界點。

造成當前疫情爆升，醫療系統受壓，皆因市民出現抗疫疲勞，當上月疫情稍緩，港府又放寬限聚令，大家不期然鬆懈。有的筵開20席慶生，有的在慶祝活動上不戴口罩唱歌起舞，有的更在家中舉行19人家庭聚會，完全沒汲取年初打邊爐家族感染群組教訓。

就算今次爆疫，當局最新推出比3月時更辣的限聚設施，但街上依然人頭湧湧，有人違規，搭巴士拒戴口罩，屢勸不理，司機和乘客要報警；亦有人繼續搞政治聚眾示威活動，無視群聚會加劇病毒傳播風險。

搭車不戴口罩 聚眾示威增風險

面對疫情漸趨失控，當局不排除必要時實施禁足令。疫情肆虐全球，不管內地實施封城，抑或歐美推禁足令，以至泰國頒布夜間宵禁，都令經濟全面停擺。香港是少數沒推類似極端控疫措施，但經濟也大受影響，相信港人都不希望推行禁足令。加上香港地少人多，要執行也是非常困難。

港府須訂立清晰準則，假如單日確診破千宗，便有需要進一步落實極端防疫措施，起當頭棒喝作用，令市民提高防疫意識。除了禁足令，港府其實可以考慮其他招數。

第一招是全面禁止食肆堂食和非必要零售。由於今次多個感染群組涉及食肆，早午晚市全面禁堂食，只做外賣，減少進食時口沫橫飛交叉感染的風險。像外國經驗，除了超市和藥房外，其餘零售都暫停營業，減少人流接觸，從而切斷傳播鏈。

第二招是加大檢測量，盡快找出隱形病人。港府坦承現時檢測量已超出上限，在這緊急關頭有必要求助內地，以北京早前爆疫時日均檢測量近50萬個為例，若獲內地支援，可望短期做到全面檢測

當然最重要是大家再次將防疫意識提升至最高級別，人人自律，做好社交隔離，互相提醒、支持，互諒互讓，支持可能有必要採取的加辣措施，才有望成功控疫，毋須走到禁足令這極端的一步。

責任編輯：劉婉雯