換購7-11手指拳擊、氣墊球機 屋企也有樂園feel

暑假話咁快就到，留喺屋企抗疫做咩好？梗係搵遊戲玩啦，黛安又有好介紹！聽公關姊妹講，7-Eleven今次帶來第2浪人氣經典遊戲，包括手指拳擊機同氣墊球機，完美模仿番遊戲機樂園嘅歡樂同刺激，無論大小朋友都可以玩得好開心㗎。依家只要去7-Eleven分店購物滿$20，即可以換購價換購，或以零售價直接購買，同步仲開始接受預購㖭！

今次7-Eleven獨家發售嘅小熊維尼手指拳擊機，仲有大鼻鋼牙對戰氣墊球機，除咗外形夠晒cute之外，仲係以遊戲機樂園嘅遊戲機作為藍本。好似小熊維尼手指拳擊機咁，就可以用手指取代拳頭測試指力，兼且可以多人一齊大比拼，隨機仲附送「任務卡」同「懲罰卡」各10張，令遊戲更多變化，玩得更加刺激；用嚟同家人朋友聚會助興之餘，放喺工作枱上做紓壓玩具都唔錯。

另外，仲有大鼻鋼牙對戰氣墊球機，同遊戲機樂園嘅氣墊球機一樣，備有出風功能，等氣墊球可以順滑咁喺遊戲桌面上滑動，玩家只要揮動擊球手柄，將氣墊球推入對方龍門即可獲得分數，好有真實感！如果你都想玩，記得留意換購詳情喇！

本文轉載自《晴報》