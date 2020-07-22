手肘外側疼痛原因，最易令人聯想到的疼痛莫過於是網球肘。相對於手外側，手肘內側亦有另一以運動項目命名的疾患，那就是高爾夫球肘。臨床診治手肘痛時，偶有遇上病者先後患上此兩病症。本欄曾介紹過網球肘，現嘗試對高爾夫球肘作些討論，並分享診治經驗。

高爾夫球肘為手指及手腕屈肌，及旋前圓肌的慢性肌腱炎症痛症。這些肌肉群皆起始於肘內側的肱骨內上髁，分別負責手指屈動作及前臂旋前（手掌向下翻）。若果手臂扭傷撞傷，但缺乏復康處理，長期手指及手腕反覆操勞作屈伸動作，或手腕時常用力扭動操作，並缺乏拉筋及正常肌力鍛練，皆可引致肘內側的肌腱勞損。

高爾夫球肘症狀以前臂前內側疼痛為主，疼痛會隨屈指及手扭動增加。若痛症遷延日久，大多會發展成慢性痛症，其症狀表現似已略有改善，但每當稍長時間用力，手肘內側旋即痛增，症狀纏繞難癒。

紅腫熱痛症狀的急性期炎症應當以冰敷及休息為主，並要避免扭毛巾及打字等動作。若手肘局部熱減及活動時疼痛紓緩，則應考慮冷敷改為熱敷，及要適度活動手腕與手肘關節。運動開首以緩慢屈伸手腕手肘為主，5次動作為一組，早晚各一組。當疼痛明顯減少，則可進展作前臂肌肉拉筋運動，動作是以手肘伸直，手掌朝上，另一手自患側手指向下壓，直至前臂內前側肌拉緊，保持動作10秒，重複3至5次為一組，早午晚各一組。

此外，有如網球肘的肌力鍛練原則，高爾夫球肘患者若一般動作不痛時，應盡早作手腕肌力練習，這有助健康肌腱回復功能。練力方法以手肘屈曲，手掌向上並握約裝滿450毫升液體的水樽，手腕作緩慢屈伸動作，10次為一組，早午晚各1至2組。

手肘內側疼痛除須考慮高爾夫球肘外，成因亦須排除內側副韌帶受傷的可能性。手肘內側副韌帶損傷，多與經常投擲的動作有關，例如棒球投球動作等。手肘內側副韌帶疼痛與前臂轉動或手指握物無關，患者亦時有呈現手肘向外彎曲變形及內側副靭帶鬆弛徵狀，這些特點有助鑑別兩者。其次，若患者前臂疼痛牽連甚廣，甚至前臂前麻痺、手拇食及中指動作無力，則要考慮旋前圓肌會否在肘內側處卡壓了正中神經，引發旋前圓肌綜合症。

手肘內側疼痛成因不難分辨，要明白高爾夫球肘病理多涉及肌腱慢性退化性改變，情況就有如網球肘，長期疼痛處其實並無發現急性炎症物質，而處理上要盡早適量肌肉鍛練。日常要避免重複動作，及盡早作適量手腕舉重練習，這才能真正「藥到病除」。如對以上內容有疑問，請向有相關訓練的醫療人員查詢。

▲ 手肘內側有一以運動項目命名的疾患，那就是高爾夫球肘。（iStock圖片）