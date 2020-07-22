廣州朋友發來「超級文和友」的墟冚場面，提醒我原來這家去年最火爆的話題餐飲主題店，已經如之前計劃，從發源地長沙，輸出到廣州。覺得文和友這品牌，都可視為如今網紅打卡食肆經濟的最重要案例了。

還未聽過文和友？可能要解釋一下，原本是長沙賣小龍蝦，愈做愈旺，去年諗到噱頭做大，搞了超級文和友，把一個商場的七層樓包下改建。出來的效果，就像一條內地所說的城中村，內裏曲曲折折，走道、小店、招牌、摺椅、大牌檔，吃地道市井食品，如果香港人要想像一下，最接近的場景，就是複製出九龍城寨，在內裏擺放各種火鍋、點心、街邊手推車，賣最地道的港式食品，然後背景裝修是各種港式霓虹招牌、診所廣告諸如此類。

說這是個餐飲經營案例，意思是它其實已超過一間餐廳的概念，更像一個有得食有得玩有得拍照的主題公園，而主打的還是當下大家都關注的七、八十年代懷舊風。用現在的銷售語言來說，就是所謂沉浸式體驗經濟，整個懷舊環境包圍着你，每個角落都像道具街適應全民拍照習慣。

不過這設計本質上，同把街邊美食和市井菜譜集中安置在商場那種food mall做法分別不大，長沙店有當地馳名的長沙臭豆腐，廣州店就有夜市之前的紅人沙螺明（當年推部單車賣炒螺同時可點佢唱歌）及各式廣府街邊小吃，像牛雜、雲吞麵、涼茶等等。但經過炒作，是去到一個打卡必去點一樣。廣州朋友懷疑，老廣食得招積出晒名，本身街邊都好多正嘢，這個專門供同類市井菜式的主題公園，對廣州人本身有沒有吸引力？它吸引的會否是外地去廣州的遊客？不過成功效應之下，這品牌還說要開到深圳、香港。