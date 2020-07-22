愈未在實體世界成過事的人，愈理論多多。此類人在各界別都不少，經常在人家未有主動請教時，就「大師」上身般幫人分析、教人應如何如何。例如，我認識一名「特許財務分析師」，經常在朋友面前教人如何理財、投資、看大市，而最有趣的是：一、被「教」者根本無表示過有興趣或問過相關問題；二、該分析師自身財務不甚了了，屬「月光族」（每月花清光）；三、被「教」者根本無此需要，人家理財有道，肯定比該分析師富泰。兩人的底蘊我都熟悉，我從旁觀看，自己財務都未搞得掂者，竟教人家打理財務，極具娛樂性。

又，遇過自命養生大師者，人家分享甚麼食材或食療即撲出來嗌唔好食、唔可以、無益，然後引經據典（不時錯解文獻）。點呀？人家又不是一斤一斤擺落口，況且真正養生之道是要看個人體質、陰陽配搭和平衡，單一看某種食物的屬性就下判決，還多多理論要人跟着做，不知於人有何建設。而最重要的是，該養生大師的身體狀況也不見得好。

Talk is cheap，我對此類人不會客氣：一、理論多多而從無在實戰中成過事或有戰績的人；二、講大堆將來會點點點、但目前原地踏步之人。每逢遇上理論多多急不及待要教人點點點之輩，我會問：「咦，咁根據你呢個做法，你賺過最輝煌一次是多少？有邊方面對你嘅生活品質大大提升？身體哪方面獲改善呢？」我曾經只是問過以上其中一條問題，理論多多者稍作停頓、面露尷尬之色，然後顧左右而言他。咁即係無「戰績」啦！自己無成功過仲好意思去教人？﹗

據我觀察，真正在現實生活中務實地打過仗兼有戰績的人：一、根本沒有時間逢人都想去教（尤其是在人家沒有表示想學之情況下）；二、亦毋須藉理論多多要人知道自己幾有料，皆因其戰績就已說明或證明一切。只有在實體世界做不出真正成績之人，才要藉齋講去刷存在感；三、為人通常非常低調。

理論多多的人，其實最好先踏踏實實在自己身上證明一點成績，到時自然有人主動請教，否則甚麼理論都只是空談，咪嘥人時間，更咪累人。