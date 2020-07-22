蓬佩奧幕後話事人 原來是「他們」

美國國務卿蓬佩奧30多歲前，靠個人聰明努力，在著名的西點軍校及哈佛法學院畢業；30多歲後，命運之神眷顧他，踏上了單靠努力未必成事的大道。他在加州出生長大，一次機緣下，到母親家鄉堪薩斯州，與西點同學一起創業。就在那裏，他認識了下半生的貴人，總部設在堪薩斯州的科氏工業（Koch Industries）老闆。

香港人對科氏或不熟悉，在美國生活，多數離不開它。餐巾、塑膠樽、嬰兒尿片、地毯、牛肉，到汽油、化肥都有科氏影子。集團業務由最初石油，發展到今天能源、電力、化工、農業、金融、生活用品等，年銷售額逾千億美元。更特別的，它是全美第二大非上市企業，僱用逾12萬員工。

共和黨最大金主 「科赫」指點江山

掌門人科赫兄弟Charles Koch和David Koch身價近千億美元，弟弟David去年離世，終年79歲，他在福布斯全球富豪榜排第11位。相比蓋茨、貝索斯等人的身家不少由公司股價撑起，兄弟兩人就實在得多，股市跌也絲毫不影響財富。

我曾看過荷里活電影中有此一幕，幾位美國隱形富豪摸着酒杯底，討論怎樣影響政府施政，指點江山。現實中，「科赫帝國」正扮演這種背後大老闆角色。美國有一個詞語叫「科赫章魚」（Kochtopus），用來形容科赫兄弟無處不在的影響力，事實上他們的觸鬚網很久前已伸進華盛頓，更被稱為美國影子政府的教父。

據美國媒體Business Insider報道，對美國政治最有實際影響力的20位億萬富豪裏，科赫兄弟排第一。實際上，他們一直被指是共和黨最大金主，2016年就在共和黨身上花了2億多美元，據報資助了至少40名眾議員、近20名參議員、4名州長；2018年中期選舉又用了4億。旗下公司每年捐贈共和黨團體、基金會、智庫、學術研究單位更不計其數。

蓬佩奧大約20年前創建了泰爾航天（Thayer Aerospace）擔任CEO，《華盛頓郵報》曾報道，科氏擁有這家飛機設備公司兩成股份，亦為它安排數百萬美元貸款。蓬佩奧數年後轉任油田設備公司前哨國際（Sentry International）總裁，公司屬於堪薩斯另一富豪，與中國有生意往來，代理和銷售的設備由中石化集團旗下公司生產。

在堪薩斯累積人脈約10年後，蓬佩奧展開從政生涯，角逐該州聯邦眾議員，據報獲科氏捐款，成功當選。他後來連任，6年眾議員任期收取了科氏可觀政治獻金，在國會提出有利科氏的法案，有「科氏眾議員」（Congressman from Koch）之稱。美國有民權組織做過調查，特朗普最初任命的核心官員中，10多人受過科氏好處，包括蓬佩奧和副總統彭斯。

隨着科氏收購的公司愈來愈多，在中國生意也不少，其中世界前列的電子元件製造商莫仕（Molex），是華為的合作夥伴。特朗普對中國打貿易戰，影響科氏在中國的生意。問題在於，白宮並非蓬佩奧話事，而是特朗普，雖然特朗普和科氏兄弟都有共和黨背景，但彼此不咬弦，他曾公開說：「我不需要他們（科氏）的錢或是餿主意，我不是任何人的傀儡。」

蓬佩奧「貴人」 特朗普卻「面左左」

特朗普也許不喜歡當別人傀儡，只愛當波士，但其他政客卻未必，皆因從政需要金主。民主黨的金主，主要集中在金融、科技行業，例如索羅斯就是民主黨金主，還有矽谷一些科技「大佬」。至於科氏及共和黨其他主要金主，頗多集中傳統行業如能源、高端製造業。

特朗普和中國打貿易戰，除了找個敵人令選民看到他維護人民利益，「殺敵有功」之外，亦是為阻止中國製造業的世界工廠水平升級到高端製造業，影響美國企業。他們希望中國的實業永遠呆在低端產業鏈上，讓西方企業繼續享豐厚利潤。雖然和科氏「面左左」，特朗普也做了一件合他們心意的事，就是說全球暖化是假的。作為污染環境的煉油企業，科氏曾大額資助智庫搞報告，最終讓相信全球變暖的美國人，兩年內暴跌逾1成，相信全球變暖的擔憂被誇大了。

即使特朗普今年底未能連任，科氏和共和黨的金主們，仍然有不少「政治打手」儲備，需要時便捧上台前，奉行他們推崇的「大市場、小政府」思想。他們支持看好的人，憑自己的力量，塑造出自己「理想的政府」，這些人當中，自然少不了出身堪薩斯州，「培養」了很久的蓬佩奧。