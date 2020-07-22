中美劍拔弩張 華須加強「民防」

近期美國打壓中國步伐加快，新招迭出，這本乃意料之中，但中國如何有效反制，卻多不明朗因素。

首先，美國借香港遏華，正全面展開。特朗普簽署了《香港自治法》及取消對香港優待的行政命令，具體措施將陸續出台。已知的對簽證、貿易及技術出口等方面的影響，打擊不大，但須防還會出台打壓金融業及聯滙措施，從而挑起中美間的金融戰。

美續打香港牌 促盟友裏應外合

此外，制裁官員乃象徵多於實際的手段，但仍有可能涉及政治局常委韓正（主管港澳事務）及特首林鄭月娥，以示重擊，制裁或會採取不斷加碼的漸進方案。打「香港牌」乃美國長期遏華戰略部署的一環，因此不會停止、放鬆，而只會逐步加強。

國務卿蓬佩奧在美國內部亂作一團之際，對香港的「關心」，卻巨細無遺，跟得很貼，如對泛民初選及9月立會選舉均有發聲，清楚顯示制裁會與時俱進。

美國又正推行「兩條腿走路」辦法，在公開制裁外，繼續大力支持本港「反中」分子活動，以凸顯港人爭取「民主自由」鬥爭不絕，美國有責任給予更多支持。由此還可裏應外合、互相呼應，和推動西方盟友一同制裁。

美台軍事一體化 南海挑釁增

美國加強「香港牌」的另一原因，乃此為台海鬥爭的前哨戰，美國要借香港表明干預中國內政的決心：既在香港如此盡力，更遑論台灣？並望能藉此削弱中方的武統信心。

美國更同時大力加強軍事支持台獨，以增強台灣「以武拒統」的能力和信心。一是軍售和美台軍事一體化持續加強，如最近公開了美軍在台參與訓練的消息，而美軍機艦也更頻繁在台海一帶出沒。美軍飛機近日不斷抵達廣東海岸（主要是東沙島海區）偵察，派出的機種日益先進。對傳說中的解放軍演習奪島消息，美國十分認真看待，並積極作出應變部署。

然而，近期美國遏華的最具挑釁性舉動在南海；美國一改過往對南海主權爭議不設立場的做法，突然指中國的主權宣示非法，乃一大政策性突破。與之配合的還有軍事行動；當解放軍在西沙演習時，美國同時派出兩個航母戰鬥群進入南海演習，針對性顯而易見。

這除了是支持南海周邊國家對抗中國和挑撥中國與東盟關係等外交策略外，還可能是更積極地為軍事介入南海作出部署，並從側翼牽制解放軍的台海行動。

美國又鼓動盟友參與：英國擬派出航母遠道到來參加美日南海軍演，澳洲亦叫嚷要大力支持「南海航行自由」。

解放軍頻繁演習 「三全」備戰

上述種種發展顯示，美國正加快升級對華鬥爭，引發熱戰的風險，亦隨之不斷上升。日前，對冲基金橋水的老總Dalio指出，在研究上世紀30年代的歷史後，認為中美目前正如當年列強般走向大戰：當大國不斷提升保護壁壘，如美國持續出台與華「脫鈎」措施，便很可能引向熱戰。

筆者早已提出熱戰風險（見本欄5月20日《美鷹派最後一擊．開戰風險增》及6月10日《特朗普選情挫．中美硬碰風險增》），初時友好多不以為然，但最近本港亦開始出現評論有類同觀察。其實，近期蓬佩奧等高官對中國「每日一罵」，就是為熱戰在國內作政治準備。

中美並非「必有一戰」，卻也非「必無一戰」，習近平的「底綫思維」須予落實，及早開展全國、全民、全力的「三全」備戰行動。而引發熱戰的導火綫，台海紛爭自是首選，國際危機組織（ICG）在最新的危機觀察報告中，便多年來首次將台海納入「政治安全情勢重大惡化地區」。與此同時，對正在上升的南海生戰風險也不容低估。

中國軍方一直都在備戰。習近平早前已提出，要提升戰鬥力，以應付戰鬥任務，據報近期更密訪多個關鍵戰略基地進行視察。

深挖洞廣積糧 增強核威懾

解放軍近日又頻繁演習，東面由渤海到南海，還有西面青藏高原，看來是為兩面作戰準備。有兩大發展尤須注意：

（一）把「預備役」部隊收歸中央軍委統領，並加強訓練，乃變相擴軍幾百萬甚至千萬。預備役由民兵及部分退役軍人組成，之前由地方管理，戰力參差。

（二）增強核震懾力。核彈數目太少，乃中國戰略對抗主要弱點之一，故據報中國早開始趕製新彈，有美國評論指數目已較之前估計增兩成至約300枚，但相距美國數以千計的仍甚遠。此外，運送系統亦待完備，估計中國已掌握陸基固定及移動發射技術，但遠程轟炸機（轟20）及更新型核動力潛艇（096）仍在研製中，還待掌握飛機發射彈道導彈及深海核魚雷等技術。

此外，單靠軍方備戰並不夠，必須再採用毛澤東「深挖洞、廣積糧」的「全民備戰備荒」策略，並作適度調整，進入戰時經濟。這種強調「民防」的做法，不單可減少熱戰損失，還可對筆者上回提到的「新八國聯軍」（見本欄7月15日《反華包圍圈現雛形．中國怎防突變？》文）起震懾作用。

事不宜遲，應立即行動：未來數月乃關鍵期，有可能出現重大突變。

▲ 美國一改過往對南海主權爭議不設立場的做法，突然指中國的主權宣示非法，並派出兩個航母戰鬥群進入南海演習，針對性顯而易見。（中新社資料圖片）