立法會選戰之路 泛民也許不易

民主反對陣營的立法會選舉初選完畢，港府、中聯辦和港澳辦隨即先後批評相關活動涉嫌違反《港區國安法》。在日益劍拔弩張的政治形勢下，可預期在立法會選舉上，建制陣營必會對民主陣營連番出招。

選舉延期或大規模DQ

筆者沒有水晶球，但照形勢發展，很有可能出現的兩種情況是：一、直接以疫情為由，將整個選舉推遲；二、大規模取消民主陣營候選人的資格，甚或以《國安法》之名，拘捕相關人士。

先說第一點，雖然防疫無小事，但推遲選舉亦是不少當權者用來維持權力的板斧之一。如泰國軍方便曾多次延遲大選，以延長任期。在香港，去年區議會選舉臨近之時，建制陣營也曾放風選舉日可能將推遲。所以，立法會選舉臨近，建制陣營中有類似主張，並不奇怪。

至於第二點，即大規模取消民主陣營候選人的資格，客觀上說，有關方面指初選涉嫌違反《國安法》，其實就是為此鋪平了道路。當然，當局自然有其法律、執法上的考慮；但若說當中完全沒有政治計算，也很難令人信服。而這對反對陣營的影響有二：

首先，最直觀的影響就是當某位「Plan A」候選人被取消資格，「Plan B」是否能接收其支持者的所有票數？畢竟「Plan A」和「Plan B」始終是兩個不同的個體，兩人在名氣、人緣及其他個人特質上，總會有所分別。

DQ陰霾 民主陣營不敢輕舉妄動

另外一點，則是宣傳時間的問題。在「DQ大刀」下，民主陣營的候選人大都不敢輕舉妄動，提早開始競選活動，以免一旦被取消資格，造成混亂。客觀效果上，其宣傳期就比建制派候選人短。這會否導致民主陣營的候選人以數千，甚或是數百票之差飲恨？

為免泛民陣營取得過半議席，建制陣營（包括港府）確有誘因大規模取消民主陣營候選人的資格。無論如何，立法會選舉提名期剛開始，民主反對陣營的初選結果亦塵埃落定，建制陣營也幾近肯定會在民主陣營的統籌機制上繼續做文章。這標誌着選舉已開始進入白熱化的階段，形勢到底會如何發展，我們拭目以待。

▲ 立法會選舉提名期剛開始，民主反對陣營的初選結果亦塵埃落定，選舉已進入白熱化階段。（資料圖片）