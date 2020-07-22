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港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪

評．析．天下版 2020/07/22

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以ATMX為首的本港上市新經濟股，經上周連日整固後，又再重燃炒風。ATMX昨價量齊升，全綫勁升半成或以上。港版納指下周強勢出台，鞏固科技股板塊長綫成市場焦點，加上螞蟻集團A+H上市，將新經濟股再推向風

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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