港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 評．析．天下版 2020/07/22 分享： 以ATMX為首的本港上市新經濟股，經上周連日整固後，又再重燃炒風。ATMX昨價量齊升，全綫勁升半成或以上。港版納指下周強勢出台，鞏固科技股板塊長綫成市場焦點，加上螞蟻集團A+H上市，將新經濟股再推向風 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 2020/07/21 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 交易講場 - 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 2020/07/20 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 交易講場 - Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 2020/07/18 Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 2020/07/17 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 交易講場 - 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 2020/07/16 美制裁未觸金融紅綫 資金湧中港不改 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 科創板 美股 指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入