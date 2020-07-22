受訪僱員多嚮往WFH 英企擬減辦公室削成本 行政人員版 2020/07/22 分享： 疫情改變企業營運模式，需要大規模實行在家工作（Work From Home，WFH），不少僱員亦希望，疫情過後仍能享有靈活的工作安排。近日有報告指，近半數英國公司計劃縮減辦公室規模，以削減營運成本。 近 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 科技公司Cisco 解僱不當種族言論員工 2020/07/21 科技公司Cisco 解僱不當種族言論員工 渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募 2020/07/20 渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 2020/07/17 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 2020/07/16 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 2020/07/15 床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 英國 在家工作 彈性工作 Fujitsu 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入