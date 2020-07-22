受訪僱員多嚮往WFH 英企擬減辦公室削成本

疫情改變企業營運模式，需要大規模實行在家工作（Work From Home，WFH），不少僱員亦希望，疫情過後仍能享有靈活的工作安排。近日有報告指，近半數英國公司計劃縮減辦公室規模，以削減營運成本。

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