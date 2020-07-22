港府須提升層次 統籌抗疫資源分配

本港疫情惡化，人心惶惶，不少市民為求心安，爭相做核酸檢測，以致公院和私營醫療機構檢測超負荷，有私院更要叫停相關服務。我們已多番呼籲，港府必須尋求內地支援，全力擴大檢測，並要提升層次統籌資源分配，才能盡快找出隱形病人，遏止疫情繼續擴散。

市民恐慌檢測 或擠佔醫療資源

連日來，公院急症室、普通科診所，以至私營醫療機構都出現檢測人龍。由於公眾對檢測需求大增，公私院都應接不暇，浸會醫院昨天以檢測超負荷，樣本供應緊張為由，宣布暫時停止提供公眾檢測服務。事實上，政府化驗室不勝負荷，以致大量深喉唾液樣本堆積在走廊。

本港疫情大爆發，過去3周累計確診813宗，本地感染佔76%（617宗），當中逾200宗屬源頭不明，遍及各區，感染群組包括食肆、安老院、的士司機、學校、醫護以至零售各行各業。不少市民乍聞公司或居住大廈有人確診，擔心自己可能染疫，紛紛湧到公私院檢測，出現沒病徵人士擠佔檢測資源，有病徵或需要檢測的卻可能沒得檢的現象。

此外，內地規定入境人士須在登機前5天完成核酸檢測，並出示檢測陰性證明，對有必要往內地公幹的人士來說是相當困難。面對檢測量飈升，部分醫療機構表明若化驗結果是陰性，將不會另行通知，有的只會發短訊通知，但這是否可當作入境檢測證明似乎成疑。

當前檢測量已嚴重超出上限，而遏疫關鍵在擴大檢測量，盡量做到全民檢測，找出隱形病人。港府一直未妥善解決問題，必須盡快向內地尋求支援。

盡管港府委託兩家內地和一家本港檢測公司為安老院員工、食肆員工、的士司機和看更約40萬人免費檢測，但絕不足夠，若為全港752萬人檢測，以當前日均檢測量1萬個，需2年才能完成全民檢測，不借助外援是難以做到。以北京早前爆疫，日均檢測量近50萬個計算，便可在15天內完成。

統一資源調配 速解決檢測樽頸

大企業為保障員工，可自掏腰包為員工檢測，但即使企業有意願做，問題是本地檢測資源有限，不靠外援難以成事。只要檢測有效可靠，港府應允許企業聘用內地檢測公司自行做，緩減本地醫療系統壓力。

外援未至，港府應設法提升有限資源的運用，讓真正有需要人士優先獲得檢測。假如食衞局無法有效統籌，當局應考慮提升至更高層次，由特首或政務司司長負責統一調配資源。例如目前九龍東、沙田和屯門是地區感染爆發重災區，港府應向市民發出警告，盡量避免到相關地區，同時要加派醫護為該區市民檢測，務求揪出區內隱形病人。

非常時期須採取非常手段，港府宜果斷出手，解決當前檢測樽頸問題，才能切斷傳播鏈，否則隱形病人一直在播毒，疫情只會不斷擴散。

責任編輯：劉婉雯