屈臣氏電商BB節 精選5大購物優惠

近排疫情反覆，大家記住要留喺屋企好好抗疫！尤其係一班新手爸媽，更加要小心為上！好多BB用品未買齊都唔使怕，因為黛安知道，屈臣氏電子商店即日起至8月3日期間會有個盛夏BB節，為易賞錢會員精選5大獨家激筍購物優惠，等大家足不出戶都可以買齊尿片、奶粉等用品！

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本文轉載自《晴報》

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▲ 屈臣氏電商BB節