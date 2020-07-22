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屈臣氏電商BB節 精選5大購物優惠

行政人員版 04:00 2020/07/22

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近排疫情反覆，大家記住要留喺屋企好好抗疫！尤其係一班新手爸媽，更加要小心為上！好多BB用品未買齊都唔使怕，因為黛安知道，屈臣氏電子商店即日起至8月3日期間會有個盛夏BB節，為易賞錢會員精選5大獨家激筍購物優惠，等大家足不出戶都可以買齊尿片、奶粉等用品！

今次5大獨家激筍購物優惠夠晒豐富，好似購物滿$300即送美國雅兒新媽媽妊娠無紋體驗裝，同Little Freddie有機香蕉希臘式乳酪；買滿$1,200仲有原價近$500嘅VTECH 3合1班馬腳踏車或歡樂電子象鼓，買得多送得多。

另外，仲有限定嬰兒奶粉配方同紙尿片品牌都有震撼優惠，好似買6罐ILLUMA親和薈奶粉，即送價值$998嘅Iris Ohyama電磁爐；買16罐，仲送價值$6,480嘅Dyson三合一風扇暖風空氣清新機。買Pampers幫寶適日本進口一級幫拉拉褲中碼，首100套亦有買1送1等優惠，真係全方位照顧BB同父母嘅需要。

此外，易賞錢會員仲可選用「網購店取」2小時送貨服務，喺近45間屈臣氏分店免費取貨，輕鬆快捷又方便，等你24小時全天候、全方位享受優質網購體驗！記住贈品數量有限，送完即止㗎！

本文轉載自《晴報

（iStock）

屈臣氏電商BB節

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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