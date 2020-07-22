  • 28°C
香港時間 : 2020722日 (三) 04:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情為年輕人帶來機遇

行政人員版 04:00 2020/07/22

分享：

今年的大學畢業生搵工會非常困難，但只要不太揀擇，最終還是會找到的。企業要節省成本，也要從實體轉型或開拓虛擬業務，可能更傾向聘用互聯網世代的年輕人。

畢業生不要太着緊第一份工的薪酬，我畢業時碰上「六四」，起薪點也只是5,000元，連中學未畢業的親戚也驚訝於大學畢業生的薪水那麼低。但我的薪酬後來還是上升了好幾十倍，有能力、有上進心的年輕人，市場始終會給予他們合理的報酬。

而且即使在最差的經濟環境，也有行業得益。例如網購、虛擬銀行等行業，如果沒有疫情出現，要獲得市民廣泛的接受，可能還要等一段時間。年輕人的網絡技術和市場觸覺，都遠比他們的前輩好，絕對有競爭力。

疫情也令人力資本變得更重要。以前零售最重要的是地點，現在不一定要有實體店，辦公室裝修得美輪美奐也沒有用，大家都在家工作，每月交租反而是個負擔。企業的存亡，最終還看人才，企業會更重視人才的投資。

社會運動和國安法，令香港出現移民潮，對於年輕人來說也是機遇。我畢業後碰上90年代的移民潮，如果沒有移民潮，我們這些在前輩眼中未夠班的人，便無法坐上事業的快車。移民潮加快了人才的更替，讓更適合這世代的年輕人更快擔大旗。

(本欄逢周三、五刊登)

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 還是健康最重要
2020/07/17
還是健康最重要
人間有晴 - 困難總會過
2020/07/15
困難總會過
人間有晴 - 還有超過20年時間
2020/07/10
還有超過20年時間
人間有晴 - 疫情後的工作模式
2020/07/08
疫情後的工作模式
人間有晴 - 難以停止仇恨牟利
2020/07/03
難以停止仇恨牟利

下一篇文章

3香港@豐澤 買機上台4重優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港府須提升層次 統籌抗疫資源分配
港府須提升層次 統籌抗疫資源分配
專家樓論 - 大數據看樓市
大數據看樓市