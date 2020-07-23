英美沙煲兄弟 「又呃又𠱁」關係

美國國務卿蓬佩奧訪問英國，鞏固「沙煲兄弟」關係。200多年前，美國先輩們不想再受英國殖民者指指點點，於是有了美國獨立。然而，兩國此後並沒有成為世仇，一直「你中有我，我中有你」。談英美關係，先說一樁歷史事件。

1812年，美國和英國又爆發戰爭，史稱「第二次美國獨立戰爭」。兩年後，英國艦隊來到美國馬里蘭州巴爾的摩，猛烈進攻美軍陣地麥克亨利堡（Fort McHenry），美軍頑強抵抗。35歲美國律師斯科特．基（Francis Scott Key）在一艘船上目睹慘烈戰況。第二天早晨，他眺望麥克亨利堡，透過硝煙看見一面美國國旗還在迎風飄揚，深深感動，隨即提筆寫就一首詩：「啊！在晨曦初現時，你可看見是甚麼讓我們如此驕傲……是誰的旗幟在激戰中始終高揚……」

美國國歌 美英共同創作

他後來將詩送給朋友，對方很欣賞，建議他用當時流行的歌曲《致天堂裏的阿那克里翁》（To Anacreon in Heaven），將這首詩配樂譜成歌，其後這歌傳播開去深受喜愛，改名《星光燦爛的旗幟》，或《星條旗》（The Star-Spangled Banner）。百多年後，1931年正式成為美國國歌。正如前述，美國國歌作詞的是美國人斯科特．基，有意思的是，原曲《致天堂裏的阿那克里翁》，作者是英國作曲家史密斯（John Stafford Smith），原本是為英國一個紳士俱樂部寫的歌。因此，美國國歌其實由美國和英國人共同創作，也算是「你中有我，我中有你」的體現吧。

兩個月前，有一宗搞笑新聞發生在這對「沙煲兄弟」身上。來自北卡羅來納州，如今住在英國的一位女士，在TikTok分享英國見聞，其中一段視頻，和女兒一起教大家泡英國茶。首先從水喉拿半杯水，放進微波爐叮1分鐘，倒入牛奶，放進茶包，再加糖就大功告成。然而，英國網友覺得她把英國人引以為傲的英式茶如此詮釋，是「撩交打」，紛紛網上開罵。連英國駐美大使Karen Pierce都拍攝視頻回應，將議題上升到外交層面。她在視頻開頭說：「英美關係就是用茶定義的。」視頻中更出現英國海陸空三軍示範如何泡茶。之後輪到美國駐英大使Woody Johnson（即日前在倫敦接蓬佩奧機的那位）「不高興」，親自落場錄了個沖咖啡視頻回應。

幸而都是搞笑而已，未有重蹈247年前覆轍。1773年年底，在當時英國北美殖民地波士頓，有民間反抗者將300多箱英國東印度公司的茶葉倒入大海，史稱「波士頓茶葉事件」。他們目的，是反對英國政府在殖民地徵稅，以及東印度公司壟斷北美茶葉進口，此舉觸怒英國，事件最終引發美國獨立戰爭。

英美關係是否永遠用茶定義，我不知道，但近日是用5G來衡量。英國上周聲稱出於安全風險考慮，禁止華為參與當地5G網絡建設，並要求國內電訊商在2027年前拆除華為組件。《衛報》指在禁令發出前，華為被告知，部分原因是受到來自特朗普的壓力。特朗普則稱讚英國的決定，還自爆多數時候是他親自游說多個國家禁用華為。

禁華為5G 英最終偏向美國

過去半年，英國態度可謂大相逕庭。1月時，英國政府表示允許華為有限度參與5G建設，半年後卻禁用。英國本來一直保持華為一定程度參與5G建設，如今卻完全拒諸門外。

美國媒體報道，華府一直向英國在內的「五眼聯盟」國家施壓禁用華為，甚至要脅停止與違反的聯盟成員交換情報。如今說明了英國最終還是選擇偏向美國，認為跨大西洋合作夥伴關係對英國更重要，為達成脫歐後和美國的雙邊貿易協議，向特朗普唯命是從。另外，過去半年新冠肺炎疫情爆發後，英國政界反華情緒加劇，更多議員在華為問題上向首相約翰遜施壓，令他妥協。

不過，英國人玩政治的歷史比美國長，現在玩「摸着石頭過河」的套路，考慮了美國11月舉行大選的因素，留時間給自己觀望。據報道，英國官員指特朗普若連任失敗，華府反華立場或有所緩和，英國未來有可能改變禁用華為的決定。英美兩國關係，除了文首所說「你中有我，我中有你」之外，亦都是「你𠱁吓我，我𠱁吓你」。

▲ 美國國務卿蓬佩奧（左）訪問倫敦，會見英國首相約翰遜，鞏固「沙煲兄弟」關係，兩國一直「你中有我，我中有你」。（法新社資料圖片）