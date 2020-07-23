創新慈善策略 家族企業疫下新方向

在當前疫情下，我們看到國內外不少家族企業和非家族企業都做一些慈善工作，為抗疫出一分力。大多慈善工作是圍繞一些應急物資的提供，如口罩或直接捐贈現金等。現金無疑最實際，口罩當然亦是疫情下市民出行所需。然而，筆者在近期對國內外家族企業進行的密集訪談中發現，很多家族企業在抗疫防疫上所做的慈善工作，比起傳統慈善更有創造性和策略性。

企業藉業務優勢 供應物資服務

一些企業利用自身的業務優勢，去供應不同的物資。例如，內地某生產家用紡織品的家族企業因應需求在疫情初期就迅速打造了一個無菌車間，生產防護服，供應給抗疫前綫的醫療人員使用。另一家以農副產品出口為主的家族企業，緊急生產出各類營養食品和蛋花湯，以確保在抗疫前綫醫護人員的營養需求。

此外，不少綫上企業或教育公司，向市民提供免費服務。一些家電公司或機械製造公司迅速調配研發人員和公司相關硬件，研發生產出能幫助病患者呼吸的簡易人工呼吸器，部分出售，部分捐贈。

這些企業充分利用自身的業務優勢，再結合當前疫情時期需要的緊急物質，迅速決策推進的慈善公益行為，已經超出了一般傳統慈善工作的領域，發揮出更廣的社會影響力。

照目前情況看，新冠病毒肺炎疫情在短期內可能很難消失，病毒會有一段長時間同人類共存，因此，家族企業之後的慈善行為，可以從一個長遠的角度來制定策略。既能對社會作出貢獻，亦可有助於家族的團結和家族價值觀傳承。

策略性慈善3特點 超越「開支票」

捐獻金錢，或所謂的「開支票」，是傳統慈善工作中最流行的貢獻社會方式。家族企業第一代創始人把捐出來的錢建造一幢自己冠名的大樓，或把金錢捐給自己的家鄉和周邊需要幫助的人。這是傳統慈善的行為，行善人開完了一張支票，慈善工作就劃上了一個句號。

但一些家族企業新一代所做的慈善工作，已非「開支票」這種傳統方式，而更注重慈善工作的過程和成果。這種家族「策略性慈善」與傳統慈善的不同處，重點有以下幾個方面。

一、捐助範圍不會局限於捐助人所在地或者家鄉，捐助方式也不再只是開支票，捐助目的更注重的是更長期的社會影響力，而不單單是自己周邊人短期受益。

二、捐助項目全過程需要捐助人密切參與，包括項目籌劃、盡職調查、運營和跟進、成果評估等。如果家族成員均參與其中，將有助於增強家族凝聚力。

三、慈善與影響力投資，ESG（環境、社會和治理）投資等相結合，商業慈善合一，有助於家族財富和精神的傳承。闡述至此，不妨看看一些具體例子。

前瞻性捐款 結合「影響力投資」

2014年，在本次疫情爆發6年前，香港恒隆集團陳啟宗及陳樂宗兄弟創立的晨興基金會，對哈佛大學捐款3.5億美元，引起海內外的轟動。但很多人沒有想過，這筆巨大捐獻對象具體是誰？答案是美國哈佛大學公共衞生學院。捐款的用途，是幫助該學院師生應對全球公共衞生四大威脅，包括一、新舊流行病；二、自然與社會污染；三、戰爭和天災所致的人道救援危機；四、醫療體系高費用低效率問題，造福全人類。

可以說，捐獻人在很早前已意識到公共衞生的重要性，從目前新冠病毒在全球肆虐的情況看，捐獻人當年決定所做的這個慈善項目，頗具前瞻性，十分有意義。

單純的慈善工作不求回報，但慈善機構需要依賴外部持續性捐款才能運作下去。家族慈善基金會的傳統做法，是家族提供一次性慈善基金或每年將一個固定百分比的家族企業利潤注入基金會維持其運作。

與此相反，普通的投資重視回報，但同時亦可能對社會與環境產生負面影響。而「影響力投資」則將兩者結合，以個人、家族或機構身份投資於對社會或環境有利的項目或企業，實現可持續發展。

我們來看看香港另一著名家族的例子，百年家族的代表：李錦記。該公司的健康產品集團近年建立了一個「爽資本」（Happiness Capital）投資公司。其使命是透過投資世界各地初創公司，鼓勵創業家開發各式各樣跟其「爽理念」相關的產品和服務，大家共同創建一個更爽的世界。

「5+1+其他」框架 添文化價值

爽資本提出一個「5+1+其他」框架。「5」是指健康、家庭、工作、朋友和休閒，而「1」則是指思維方式，這「5＋1」元素，助獲得「爽」的體驗，是快樂的泉源。

細看這個「5+1+其他」框架，首先，改善健康是人們追求快樂的第一步；家庭則是所有人開啟快樂的一把鑰匙；由於工作佔據我們日常生活大部分時間，因此，最理想的情況，是我們可以享受工作；而快樂倍增的最佳方式，是與朋友或其他重要的人分享；此外，不管我們多麼享受工作，但仍需要休閒來獲得「爽」體驗；再者，透過思維（mindset）來讓我們保持「爽」的感覺。從這個爽資本計劃看，該公司的投資，不僅僅着眼於金錢或財富的增值，同樣重要的是，投資的目標，還蘊含快樂元素，打造一個大家都「爽」的世界。

可以看到，爽資本並不像一些家族企業成立一個基金或投資公司，投資股票或其他金融工具，只着眼追求財富保值和增值，而是把財富管理和家族的文化和價值結合起來。

傳統的家族對財富傳承的看法較為單一，但當前一些新財富建立的家族辦公室或是年輕一代管理的家族辦公室，對於財富傳承的看法更為開放，財富除了傳給自家後代，更可用於實踐社會責任，對社會發揮正能量的影響。

鼓勵家族成員參與 利己利人

另舉一個值得一提的例子，陳恩怡女士創辦的香港家族辦公室，RS集團（RS Group）。RS集團開宗明義的指出，其使命和願景是致力改變人們的價值取捨和所關注議題，使經濟增長能促進，而非危害人類的發展和環境的可持續性。RS集團不僅將資金集中於有利可持續發展的投資工具，更致力協助創新的慈善或效益投資策略發展，並為其提供支援，以促進環境及社會因素融入到財富管理中。

陳女士近年創立Sustainable Finance Initiative（「可持續金融共建計劃」）的非牟利平台，以期在香港推廣可持續的金融制度。筆者曾有幸與該平台負責人交流，了解到香港目前關注該領域的人和機構少之又少，由一家家族辦公室發起這樣創新的項目實在難得。

總括來說，對於慈善性捐助，目前的新一代家族企業掌舵人，很多已不採用傳統的「開支票」方式，而是透過創新型的「策略性慈善」項目，結合影響力投資和可持續性投資，來取得更廣泛的社會影響力。

同時通過鼓勵更多家族成員參與其中，有助於維繫家族成員間的和諧團結，讓家族的價值得以順利傳承，達到真正「利己利人」的具體效果。

疫情時期的家族慈善，除了提供短期應急資金和物質，也將需要更具創造性，投入更長期的更有策略的慈善新方向。

▲ 很多企業在抗疫防疫上的慈善工作，比傳統慈善更有創造性和策略性。（資料圖片）