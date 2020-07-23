港交所再戰全球一哥 強勢未見底

科網股上市熱潮，將港交所（00388）股價推向高峰，市值更一度超越芝商所（CME），短暫重奪全球市值最大交易所寶座。惟受地緣政局緊張影響，港交所股價昨午後急回5%，全球一哥地位瞬間得而復失。惟利好因素

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