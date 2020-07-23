港交所再戰全球一哥 強勢未見底 評．析．天下版 2020/07/23 分享： 科網股上市熱潮，將港交所（00388）股價推向高峰，市值更一度超越芝商所（CME），短暫重奪全球市值最大交易所寶座。惟受地緣政局緊張影響，港交所股價昨午後急回5%，全球一哥地位瞬間得而復失。惟利好因素 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 2020/07/22 港版納指先聲奪人 科技股乘風破浪 交易講場 - 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 2020/07/21 狙擊港股會犯國安法？港府需解說 交易講場 - 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 2020/07/20 中芯下個台積電？ A股較H股炒高2倍 交易講場 - Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 2020/07/18 Netfilx績遜 環球科網股熱潮降溫？ 交易講場 - 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 2020/07/17 中芯A股飈港股瀉 市場失效難根治 香港交易所（00388） 經濟 指數 A股 期貨 股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入