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港交所再戰全球一哥 強勢未見底

評．析．天下版 2020/07/23

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科網股上市熱潮，將港交所（00388）股價推向高峰，市值更一度超越芝商所（CME），短暫重奪全球市值最大交易所寶座。惟受地緣政局緊張影響，港交所股價昨午後急回5%，全球一哥地位瞬間得而復失。惟利好因素

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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