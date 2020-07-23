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科技巨頭紛上市 金融「內循環」已啟動？

評．析．天下版 2020/07/23

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近日內地資本市場振奮人心，在7月以來的牛市氛圍下，近日阿里巴巴旗下的支付業務螞蟻集團，宣布了外界期待已久的上市計劃，將在年內於上海和香港兩地上市。而出行巨頭滴滴亦傳出也將在今年赴港上市消息。

已經融資超

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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