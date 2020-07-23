科技巨頭紛上市 金融「內循環」已啟動？ 評．析．天下版 2020/07/23 分享： 近日內地資本市場振奮人心，在7月以來的牛市氛圍下，近日阿里巴巴旗下的支付業務螞蟻集團，宣布了外界期待已久的上市計劃，將在年內於上海和香港兩地上市。而出行巨頭滴滴亦傳出也將在今年赴港上市消息。 已經融資超 ... 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 更多 國情知聞 - 中國如何穩外貿 考決策層智慧 2020/07/22 中國如何穩外貿 考決策層智慧 國情知聞 - 宏觀政策微調 財政貨幣雙緊 2020/07/21 宏觀政策微調 財政貨幣雙緊 國情知聞 - 中國經濟實現六保 關鍵「七下八上」期 2020/07/20 中國經濟實現六保 關鍵「七下八上」期 國情知聞 - 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費 2020/07/18 「新個體經濟」突圍 自主就業 激活消費 國情知聞 - A股會是「健康牛」 抑或「閃電牛」？ 2020/07/17 A股會是「健康牛」 抑或「閃電牛」？ 螞蟻金服 IPO 疫情 中國 金融 北京 習近平 阿里巴巴 新經濟 科創板 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入