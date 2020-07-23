沃爾瑪再發津貼33億 感謝員工疫下工作 行政人員版 2020/07/23 分享： 疫情來襲，除了醫護人員在防疫前綫奮鬥外，面對市民為積穀防饑，紛紛到超級市場掃貨，超市員工亦是接觸大量人群的高風險工種。 美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二宣布，年內將向員工發放額外4.28億美元（ ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 受訪僱員多嚮往WFH 英企擬減辦公室削成本 2020/07/22 受訪僱員多嚮往WFH 英企擬減辦公室削成本 科技公司Cisco 解僱不當種族言論員工 2020/07/21 科技公司Cisco 解僱不當種族言論員工 渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募 2020/07/20 渴求新兵美軍出招 以遊戲直播招募 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 2020/07/17 花旗銀行虛擬實習 兩周4千學生報名 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 2020/07/16 科技園夥園區11公司 培訓明日創科領袖 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 零售 商業 銷售 超市 WalMart 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入