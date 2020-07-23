沃爾瑪再發津貼33億 感謝員工疫下工作

疫情來襲，除了醫護人員在防疫前綫奮鬥外，面對市民為積穀防饑，紛紛到超級市場掃貨，超市員工亦是接觸大量人群的高風險工種。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二宣布，年內將向員工發放額外4.28億美元（

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