美咄咄逼人 京兩手準備激活內循環

中美關係再起波瀾，美國步步進逼，突然要求中國關閉駐休斯敦總領事館，又呼籲組織國際聯盟對抗中國，凸顯雙邊關係正滑向全面脫鈎風險。美國咄咄逼人，中國現階段須做兩手準備，一方面用行動力阻中美脫鈎，維護中國的國際發展利益，另一方面做好應付新冷戰、甚至進一步升級對戰的最壞準備。

美挑動恐共情緒 串謀同盟遏華

中國駐休斯敦總領館周二晚一場火警，讓媒體將總領館被勒令72小時內關閉的消息曝光。美國國務院宣稱此舉是要保護美國知識產權和公民私隱信息，令人揣測與美國起訴兩名涉嫌與網絡間諜的中國人有關。中方狠批這是單方面政治挑釁，前所未有的升級行動，揚言會作出反制。外媒有消息指中國亦擬關閉美國駐武漢總領事館，以作回應。

美國關閉休斯敦總領館極具象徵意義，因這是中美建交後中國在美開設的首間領事館，現在被下令關閉，凸顯華府擺出不惜與華脫鈎的姿態，令人擔心中美陷入修昔底德陷阱。修昔底德陷阱是指現有霸主面對新興強國崛起，不惜以各種名目遏制，最終可能開戰收場。

美國總統特朗普為遏制中國，先後發動貿易戰、科技戰和金融戰，最近又借新疆和香港人權問題制裁中國，在南海問題上高調與華對着幹，並派國務卿蓬佩奧游說五眼聯盟封殺華為，呼籲各國共組聯盟抗衡中國，在在都顯示美國正無所不用其極的方法，全方位打壓中國。

白宮官員最近頻頻用「中國共產黨」來稱呼中國，而特朗普亦再違反國際慣例，稱呼新冠病毒為「中國病毒」，旨在污名化中國，試圖挑起意識形態之爭，重燃西方國家的恐共、仇共情緒，意圖串聯打垮中國，俾能維持世界霸主地位。

特朗普對華愈來愈強硬，並非白宮一小撮反華鷹派的聲音，而是美國朝野的共識。去年已有消息傳出，中國發展迅速遠超西方所預期，美國的結論認為，如在3、5年內不能遏阻中國的發展，以後就無法再壓制中國了，直接威脅到美國世界霸權地位，因此決定要用盡方法，打壓中國。

而且，當前特朗普選情告急，支持率落後對手拜登15個百分點，為扭轉選情，相信他未來3個多月會繼續狠打中國牌來箍票，意味在現階段，中美關係沒有最差，只有更差。

面對美國不斷政治抹黑詆毁、威脅經濟脫鈎、安全圍堵，中方須做好兩手準備，一方面設法阻止脫鈎，以維護在國際舞台上，美國從中作梗，破壞中國與其他國家地區的關係。中國駐美大使崔天凱坦言，現時中美連對話都沒有是很不正常，中方應設法啟動對話渠道，管控分歧，盡最大努力阻止雙邊關係在錯誤方向愈滑愈遠。中國方面亦已採取行動，如5月大手增持109億美元美債，一改之前三個月減持做法；最近更大手購買美農產品，藉給予一些甜頭來拉住美國，避免爆發新冷戰。

京維護國際發展 速提升內需市場

另一方面，中方亦要做好應對新冷戰的最壞打算。疫下環球經濟衰退，出口市場萎縮，疊加美國圍堵，內地經濟下行壓力加大，國家主席習近平日前與企業家對話時，要求培養以國內大循環為主體的經濟發展新格局，發揮內需潛力，意味將精力放在激活國內經濟，啟動不受外國影響的龐大內需市場，中國要搞活國內經濟，自然增加就業機會，既有助經濟復甦，亦有助社會穩定，成為抗疫、抗美、抗圍堵制裁的應對殺着。

中國要做好這兩手準備，既利用實際經濟利益避免脫鈎，雙方即使對抗仍可維持鬥而不破局面，同時亦要激發國內市場活力，增加與美周旋的底氣。

責任編輯：陳楚源