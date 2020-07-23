疫情反覆 政府憂年底前也難解決

新增確診個案衝上113宗，當局索性把限聚令等多條防疫法例框架，有效期延至年底，反映政府認為疫情將反覆，年底前都不會解決。據悉，中央高度關注疫情下的9月立法會選舉。

有港府中人指，近期新增確診數字高企，本

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