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疫情反覆 政府憂年底前也難解決

政治版 2020/07/23

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新增確診個案衝上113宗，當局索性把限聚令等多條防疫法例框架，有效期延至年底，反映政府認為疫情將反覆，年底前都不會解決。據悉，中央高度關注疫情下的9月立法會選舉。

有港府中人指，近期新增確診數字高企，本

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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