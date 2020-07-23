疫情反覆 政府憂年底前也難解決 政治版 2020/07/23 分享： 新增確診個案衝上113宗，當局索性把限聚令等多條防疫法例框架，有效期延至年底，反映政府認為疫情將反覆，年底前都不會解決。據悉，中央高度關注疫情下的9月立法會選舉。 有港府中人指，近期新增確診數字高企，本 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 室內公共場所 今起強制戴口罩 今日 室內公共場所 今起強制戴口罩 美國哈薩克來港 須持陰性檢測證明 今日 美國哈薩克來港 須持陰性檢測證明 傳求助中央 陳肇始：兩地緊密溝通 今日 傳求助中央 陳肇始：兩地緊密溝通 最新專欄文章 更多 立會選舉押後否 政制局兩手準備 2020/07/22 立會選舉押後否 政制局兩手準備 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 2020/07/21 極端防疫 或推禁足令延立會選舉 禁足令落實難 還有其他辣招可用 2020/07/20 禁足令落實難 還有其他辣招可用 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 2020/07/17 倘疫情未遏 公僕再在家工作？ 美3方面出招 港損失微不足道？ 2020/07/16 美3方面出招 港損失微不足道？ 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 港區國安法 選舉 限聚令 立法會選舉 陳肇始 人民日報 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入