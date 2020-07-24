勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 副刊版 2020/07/24 分享： 勞力士的Daytona早就是大家爭崩頭的款式，而當中屬神級的Paul Newman就不是人人有機會擁有，它不但好比黃金保值，更是拍賣會常客，經常打破拍賣紀錄，拍賣價可達驚人的天文數字。但原來高處未算高 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 2020/07/10 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 2020/06/26 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 2020/06/12 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 2020/06/05 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 Panerai全球首個腕錶配件展示廳 更換錶帶新玩法 2020/05/29 Panerai全球首個腕錶配件展示廳 更換錶帶新玩法 消費資訊 消費種類 鐘錶 勞力士 拍賣 投資產品 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入