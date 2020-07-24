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勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」

副刊版 2020/07/24

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勞力士的Daytona早就是大家爭崩頭的款式，而當中屬神級的Paul Newman就不是人人有機會擁有，它不但好比黃金保值，更是拍賣會常客，經常打破拍賣紀錄，拍賣價可達驚人的天文數字。但原來高處未算高

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欄名 : Watch

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