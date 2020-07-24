「我是一顆躺在梳化上的馬鈴薯，要比追劇怎麼可能我會輸？我是一顆躺在梳化上的馬鈴薯，我是一顆快樂的馬鈴薯。」歌詞來自台灣鬼才歌手阿達，歌頌作為couch potato（梳化馬鈴薯）的快樂。

從過度活躍的童年轉戰聖士提反中學寄宿，繼而是大學、醫學院、專科訓練、開業、當教授……匆匆六十年，未有機會嘗試當梳化馬鈴薯滋味，直到近日疫情再次肆虐，政府宣布禁止晚膳堂食，各類運動和娛樂場所暫時關閉，除上班外便要乖乖留家，在沒選擇的情況下，終於一嘗當馬鈴薯的滋味。

「梳化馬鈴薯」這慣用語（idiom），源自七十年代美國，主要是指懶人一天到晚消磨在梳化上看電視吃薯片，日子久了，體形相繼增大變圓，樣子更像馬鈴薯，普遍來說，頗有貶義。然而，歌手阿達卻開心地唱詠這馬鈴薯的快樂。

一口氣看完幾集《Queen of the South》，暴力過後又欣賞幾集《Modern Family》歡笑一番。醫生不喜歡薯片，但花生米開心果卻不乏，興起時甚至開罐啤酒，唯一運動是來回洗手間和廚房。半天過後，開始明白梳化馬鈴薯的快樂，實源自與世隔絕不用對別人、對自己負責任，腦海思想浸淫在非現實世界，也不失是一種快樂。

可惜，發覺自己沒有享樂福份，周末尚未完結，便開始想念上班，梳化上的快樂絕對比不上現實世界能幫助病人的快樂。

惟盼疫情盡快受控，大家不用當馬鈴薯。